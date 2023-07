TikTok: Die Geschichte meiner Radikalisierung

„Alexisshv“ begrüßt mich vom Beifahrersitz eines Autos, darüber steht: „Stehst du auf jüngere?“ Ich weiß nicht ganz, ob das mein 14-jähriges Ich anspricht, aber zum Nachdenken habe ich jetzt leider wirklich nicht den Geist, denn das nächste Video stammt von dem Account „Fesselnde Geschichten“: Eine ziemlich offensichtlich KI-generierte Version eines gewissen „Nando Parrado“ erzählt „meine schreckliche Geschichte“: Herr Parrado musste nach einem Flugzeugabsturz vor lauter Hunger seine Freunde essen. Ein erster Gänsehaut-Moment. Gleich darauf erzählt mir „BossVienna“, wie man anderen Verkehrsteilnehmern in Wien mitteilt, dass die Ampel umgesprungen ist: „NAJO GRÜNER WIRDS NIMMA!!“ Schließlich kommentiert „KÖNIGdesKLOPAPIERS“ (tatsächlich ein Basler Selfmade-Millionär namens Beat Mörker) ein Video der Musikerin und Influencerin „Militante Veganerin“: „Meine Liebe, weißt du eigentlich, was der Unterschied ist zwischen dir und mir? Du träumst, wie du nachts mit den Rindern auf der Weide rumspringst, und ich träume nachts von einem perfekten Rindsfilet.“ 231.000 Menschen haben Herrn Mörker für diese brillante Analyse schon ein Like-Herzchen gespendet.

Die Geschichte meiner Radikalisierung beginnt an einem Montagvormittag im Frühsommer 2023, Kalenderwoche 26. Es fängt harmlos an. Ich lade die TikTok-App auf mein Smartphone, verifiziere meine E-Mail, gebe mein Geburtsdatum ein. Und schon die erste Lüge: 23. März 2009. Für TikTok bin ich noch einmal 14, erfülle damit knapp die Grundvoraussetzungen (offizielles Mindestalter: 13; nach einer Geburtsurkunde fragt aber niemand). Schnell noch die Datenschutz-Infos weggeklickt, schon startet das erste Video. Eine junge Frau namens

Im fünften Clip gibt es endlich etwas zu lernen: Ein eindeutig KI-generierter, möglicherweise buddhistischer Mönch erklärt mir im Kanal „MotivationInDir“ die „sechs wichtigen Prinzipien im Leben“: „1. Gehe niemals zurück zu einer Person, die dich betrogen hat. 2. Wenn du einer Person die Hand gibst, stehe auf dafür. 3. Gebe dein Geld nicht aus, um andere Menschen zu beeindrucken. 4. Wenn du nicht eingeladen bist, frage nicht, ob du kommen darfst. 5. Ziehe dich immer ordentlich an, egal zu welchem Anlass. 6. Bettle nicht um eine Beziehung. Wenn jemand gehen möchte, lass ihn gehen.“ Nächstes Video: Zwei junge Burschen mit starkem Slang spielen in einem Sketch nach, wie das ist, „wenn zwei Polen in deine Klasse kommen“: Sie nehmen sich fest vor, nichts zu klauen, sondern etwas zu lernen – und klauen gleich einmal einen Stift. 2,9 Millionen Views, 403.000 Herzen. Nächster Clip, wieder ein Sketch, es geht ums „Autofahren im Jahr 2039“: Man muss „als Bürger dritter Klasse“ bei einem ziemlich tuntigen Hippie-Telefonisten darum betteln, ein bisschen weiter als die monatlich rationierten 100 Kilometer fahren zu dürfen. „Mindsetmotiv“ erklärt mir anschließend, unterlegt mit dramatischem Synthie-Sound und bunten Manga-Standbildern, was „die Psychologie sagt“: „Die Psychologie sagt: Wenn du jemanden unsicher fühlen lassen möchtest, dann starre auf seine Schuhe. Die Psychologie sagt: Je mehr du einer Person Aufmerksamkeit gibst, desto mehr distanziert sie sich von dir. Die Psychologie sagt: Du bist das, was du denkst.“

Die Kurzvideoplattform TikTok wird von dem chinesischen Konzern ByteDance betrieben und ist in 155 Ländern verfügbar. Mehr als eine Milliarde Menschen verwenden sie regelmäßig, 68 Prozent aller österreichischen Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren sind laut Jugend-Internet-Monitor 2023 auf der Plattform aktiv, 80 Prozent davon täglich (wobei das in der Covid-Pandemie rasante Wachstum zuletzt stagnierte). Die Hamburger „Zeit“ zitierte eine Studie, derzufolge deutsche Teenager täglich 95 Minuten auf TikTok verbringen. Längst dient die Videoplattform in dieser Altersgruppe nicht nur als reines Zeitvertreibsmedium, sondern als Lexikon und Suchmaschine. Das könnte ein Problem darstellen, sollte sich TikTok nicht als seriöse Quelle erweisen. Das herauszufinden, ist ein Vorsatz dieses Experiments: Ich schaue mir, möglichst neutral und ohne bewusste Eingriffe, Video für Video an, wische nur allzu offensichtliche Werbeeinschaltungen weiter – und schaue, wohin mich TikTok führt.

Eine erste Zwischenbilanz nach wenigen Minuten: TikTok ist weniger lustig als erhofft, tendenziell eher lächerlich, dabei aber nicht besonders radikal. Aber ich stehe ja erst am Anfang, und TikTok kann sich jederzeit ändern, meine „for you page“, also mein individueller Video-Feed, wird laufend an meine mutmaßlichen Interessen angepasst. Dabei zählt jede Sekunde, denn TikTok gestaltet meinen Stream nicht nur nach meinen bewussten Interaktionen – also Herzchen oder Suchanfragen oder Kommentaren – sondern reagiert sehr sensibel darauf, wie lange ich bestimmte Videos verfolge. Im Sinne des Experiments bemühe ich mich um Neutralität. Keine Herzchen für Idioten. Schon nach Kurzem schlittere ich trotzdem in etwas hinein.