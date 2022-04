Tina Brown über die Windsors: Handgranaten in Hermelin

ätten die Windsors die Job-Description von Queen Mary, der Großmutter der heutigen Königin, beherzigt, wäre dieses Buch wohl weniger prickelnd ausgefallen. Deren Berufungscredo lautete nämlich: „Wir sind Mitglieder der britischen Königsfamilie. Wir sind niemals müde, und wir alle lieben Krankenhäuser.“

Die erste „Handgranate“ mit Hermelinbesatz, wie die Autorin des Insider-Wälzers „Palace Papers“, Tina Brown, royale Erschütterungen umschreibt, warf schon Queen Marys Sohn und Elizabeths Onkel, der „erste Rockstar“ der Dynastie, Edward VIII., als er wegen Wallis Simpson 1936 abdankte, um ein Leben zu führen, in dem er im feudalen Pariser Exil Geburtstagspartys für seine Möpse schmiss und die Nazis sympathisch fand. Seine Mutter weigerte sich zeitlebens, die amerikanische Gattin zu treffen. Edwards Exodus hätte die spätere Elizabeth II. möglicherweise mit jenem Satz bedacht, mit dem sie üblicherweise die „Handgranaten“-Würfe seitens ihrer Kinder und Kindeskinder seufzend begleitet: „So weit musste es jetzt noch kommen.“

Diesen Satz wird „Lilibeth“, wie sie im intimen Kreis genannt wird, in den vergangenen drei Jahren öfter ausgestoßen haben, wobei 2019/20 zu einem „annus horribilis revivus“ mutierte – in Referenz zu jenem Katastrophenjahr 1992, in dem Windsor brannte und die Ehen ihrer drei Kinder in Trümmern lagen. Die Horror-Reanimation hat vor allem den bisherigen Lieblingsenkel Harry zum Urheber, der in den Klauen der amerikanischen geschiedenen B-Schauspielerin Meghan Markle zappelt, die ihn wiederum aus den Fängen der verknöcherten Verwandtschaft zu retten versucht und aus ihm eine gewöhnliche Super-Celebrity zu zimmern gedenkt. So weit der Plot.