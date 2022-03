Toto Wolff: "Ich habe Rassismus hautnah erlebt"

Der Druck, unter dem Toto Wolff steht, lässt sich nur an gewissen Äußerlichkeiten festmachen, an seiner Umgebung ablesen - Wolff selbst strahlt eine unerschütterliche Ruhe aus. Dabei ist gerade Donnerstag, der 24. Februar, und am Circuit de Barcelona-Catalunya laufen die ersten Testfahrten zur neuen Formel-1-Saison. Das schon länger avisierte Video-Telefonat mit dem Chef des Mercedes-Formel-1-Teams wird an diesem Tag insgesamt vier Mal verschoben, zum Teil auch recht kurzfristig, Toto Wolff hat gerade einiges um die Ohren. Die Formel-1-Teams stehen, jedes für sich, in diesen Tagen vor einer gigantischen Aufgabe: Ein völlig neues Reglement, vor allem hinsichtlich der aerodynamischen Gestaltung der Rennautos, mischt die Karten neu, und das gilt auch für langjährige Seriensieger.

Als die Verbindung nach Barcelona endlich steht, lässt sich Wolff davon nichts anmerken, das Interview verläuft gleichermaßen entspannt wie fokussiert. Als nach wenigen Minuten ein Mercedes-Cheftechniker vorbeiläuft, registriert Wolff bloß: "Das ist schlecht, das heißt, unser Auto steht gerade." Der Mercedes-Chef bleibt selbst dann gelassen, als das Gespräch auf das letzte Rennen der vergangenen Saison in Abu Dhabi kommt, in dem - auch dank einer fragwürdigen Entscheidung der Rennleitung - der Red-Bull-Fahrer Max Verstappen den vermeintlich sicheren Weltmeister Lewis Hamilton noch auf den allerletzten Metern überholte und seinen ersten WM-Titel errang.

profil: Sie proben seit wenigen Stunden den Ernstfall für die kommende Formel-1-Saison. Darf man Sie sich denn gerade als zufriedenen Menschen vorstellen?

Wolff: Sagen wir so: Es ist hochinteressant. Wir erleben eine dermaßen große technische Revolution, dass vieles, was wir in den vergangenen Jahren über die Autos gelernt haben, vielleicht gar nicht mehr relevant ist.

profil: Ist die Veränderung denn auch für Profis so dramatisch?

Wolff: Ja. Das betrifft vor allen den ground effect. Die Fahrzeuge erzielen die Ansaugwirkung dabei mit dem gesamten Unterboden. Das bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel sind bei den meisten Teams in den ersten Tests die Unterböden gebrochen, weil dort so viel Kraft einwirkt. Aber mir taugt das. Mal was Neues.

profil: Wer wird in den ersten Rennen vorn sein?

Wolff: Es werden die üblichen Verdächtigen sein. Am stärksten schaut im Moment Ferrari aus, aber das war zu erwarten. Die haben mehr Windkanal-Zeiten zugeteilt bekommen, weil sie in der Konstrukteurs-WM 2020 nur Sechster waren. Ich denke, am Ende wird es wieder Red Bull sein, und ich hoffe, wir sind auch dabei. Aber gerade die Ungewissheit macht es lustig.

profil: Das Motiv für die Regeländerung war, dass mehr Racing, also mehr Spannung im Rennen erzeugt werden soll.

Wolff: Das war der Anspruch, und die ersten Eindrücke von den Testfahrten sind eher positiv. Aber abwarten, wie es im Rennen

tatsächlich aussieht.

profil: Gerade die vergangene Saison war auch mit dem alten Reglement nicht ganz unspannend.

Wolff: Ich habe mit Journalisten gesprochen, die in dem Sport seit 30 Jahren kein Rennen verpasst haben. Die sagen mir, so spannend wie im letzten Jahr war es überhaupt noch nie. Die Kontroversen, das Fighten auf der Strecke und daneben, das hat schon viel Content geliefert. Schauen wir mal, was Netflix daraus macht (in der aktuellen Staffel der Doku-Serie "Formula 1-Drive to Survive", Anm.).

profil: Hat Ihnen Ihre Rolle in diesem Drama denn gefallen, insbesondere im letzten Akt?

Wolff: Na ja, Abu Dhabi war schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Was mir in dem Sport immer gefallen hat, ist die Ehrlichkeit der Stoppuhr. Du bist entweder gut genug oder nicht, es gibt kein Herumverhandeln oder Schönreden. Diese Ehrlichkeit und Transparenz ist uns in diesem letzten Rennen verloren gegangen. Innerhalb von ein paar Runden wurde die DNA dieses Sports über den Haufen geworfen. Es wurden einfach unverständliche Entscheidungen getroffen. Ich habe dafür bis heute keine Erklärung.

profil: Der Mann, der diese Entscheidung getroffen hat, der Formel-1-Renndirektor Michael Masi, macht heute einen anderen Job. Dafür bekommt die Formel-1 einen Videoschiedsrichter. Im Fußball ist der immer noch ziemlich umstritten.

Wolff: Es gab in der Formel-1 im Prinzip schon immer einen virtuellen Referee. Jeder Renndirektor kann die Kameraaufnahmen vor- und

zurückspielen, bevor er eine Entscheidung trifft. Aber es soll neben der Renndirektion vor Ort, in der zehn Leute sitzen, eben einen weiteren Race Director's Room geben, in dem noch einmal mehr Experten sitzen, die noch einmal Feedback geben.

profil: Und in den Sie als Teamchef keinen Funkkontakt mehr haben?

Wolff: Nein. Den Funkkontakt zur Rennleitung hatten wir übrigens immer schon, er war nur nie so kontrovers, weil er nie im Fernsehen übertragen wurde. Vor zwei Jahren hatten wir dann alle gemeinsam die großartige Idee: Lass uns das auch senden! Dann sind diese Auswüchse passiert, an denen wir alle schuld sind.

profil: Ich fand es eigentlich immer sehr interessant.

Wolff: Ich hätte es auch so gelassen, aber das, was im letzten Rennen passiert ist, war reines Lobbying. Vor allem in den letzten Runden

war das einfach nicht mehr korrekt. Der Renndirektor hat sich beeinflussen lassen.

profil: Der Alpha-Tauri-Fahrer Pierre Gasly hat vor Kurzem gemeint, die Autos entscheiden in der Formel 1 alles, und auch Lewis Hamilton wäre in einem Williams wahrscheinlich Letzter. Sehen Sie das auch so?

Wolff: Wir sind ein technischer Sport. Auch der beste Rennfahrer kann im schlechtesten Auto nicht viel Unterschied machen. Aber es gibt schon einen Grund, warum manche Fahrer Weltmeister sind und andere nicht. Wenn man einen schlechten Fahrer und einen guten Fahrer in den Mercedes setzt, dann fährt der eine um die Meisterschaft und der andere nicht. In der Formel-1 gibt es im Moment zwei, die herausragen. Das sind Verstappen und Hamilton. Dann gibt es eine Gruppe von sieben, acht Fahrern, die auf hohem Niveau fahren. Von denen hat aber noch keiner gezeigt, dass er in die absolute Oberliga hineingehört. An guten Tagen sind die vielleicht dabei, an durchschnittlichen Tagen nicht.

profil: Was macht den Unterschied zwischen guten Fahrern und WM-Kandidaten aus - Feeling, Risikobereitschaft, Intelligenz?

Wolff: Wir würden den Fahrern Unrecht tun, wenn wir versuchen, das auf ein paar Worte herunterzubrechen. Es ist wohl eine Kombination aus Veranlagung und der Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln. Du brauchst die genetischen Voraussetzungen, insbesondere im kognitiven Bereich, und das richtige Umfeld. Bei Lewis hat es nicht erst mit acht Jahren im Go-Kart begonnen, sondern schon zwei Jahre vorher, als er bei den remote control cars englischer Meister wurde. Es gibt Videos, wie dieser kleine Zwerg neben lauter Erwachsenen steht und mit seinem ferngesteuerten Auto alle abhängt. Sind Sie schon einmal mit so was gefahren?

profil: Lange her.