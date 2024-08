Im Gegensatz zu Stephenie Meyers Vampir, der zwar Mordgelüste gegenüber seiner Verehrten Bella Swan hegt und sie vier Bücher lang recht paternalistisch wie einen Hundewelpen vor sich her dirigiert, schlägt Lily Blossom Blooms Freund Ryle mehrmals vorsätzlich zu. Dabei suggeriert das Buch immer wieder, dass er zu diesen Zeitpunkten nicht er selbst sei, quasi keine Macht über das Geschehene habe. „Ich versuche, mich unter ihm wegzuducken, aber es ist zwecklos. Er ist viel stärker als ich. Er ist wütend. Er ist verletzt. Und er ist nicht Ryle.“

Lily Blossom Bloom ist wie Bella Swan ganz und gar nicht wie alle anderen Frauen. Sie mag keine glitzernden Kleider oder Schulbälle, ist eine absolute Schönheit, klug und empathisch, aber unverständlicherweise trotzdem nicht sonderlich beliebt. Sie pflegt kaum weibliche Freundschaften, eigentlich nur zur Schwester ihres Partners, und in ihrem inneren Monolog geht es hauptsächlich um Männer. Zusammengefasst: Lily Blossom Bloom ist die ideale Projektionsfläche für pubertierende Mädchen, um sich in eine scheinbar verbotene und nervenaufreibende Liebesgeschichte hineinzuversetzen.

Die Verfilmung geht das Ganze zwar etwas klüger an als die Romanvorlage, aber auch hier wird die schwerwiegende Thematik der häuslichen Gewalt zwischen den kitschigen bis albernen Handlungssträngen zerrieben. Und dank der etwas verwirrenden Promotion zum Film bekommt man sowieso den Eindruck, es handle sich eher um ein „Feel-Good-Movie“ für die „Girls-Night“ als um eine ernst zu nehmende Auseinandersetzung mit Partnerschaftsgewalt. Das wäre aber, um fair zu bleiben, bei dieser Buchvorlage auch wirklich schwer möglich gewesen.

Unwiderstehliche toxische Liebe

Es stellen sich Fragen: Warum wird so etwas immer noch derart gerne gelesen? Warum greift eine Generation nach der anderen, besonders in ihren Jugendjahren, zu ungesunden Liebesromanen voller toxischer Männlichkeit und überholter Frauenbilder? Haben wir uns alle zu früh gefreut, als die Feuilletons vom Phänomen BookTok und den neuerdings wieder lesenden Jugendlichen geschwärmt haben? Oder gilt der Grundsatz: Hauptsache, sie lesen, auch wenn es Schmonzetten sind, in denen häusliche Gewalt romantisiert wird?

„Nur noch ein einziges Mal“ von Colleen Hoover kann man dabei getrost austauschen. Auf den BookTok-Bücherstapeln finden sich Dutzende Liebesgeschichten, in denen Männer (oder männliche Feen, Werwölfe, Vampire) schlecht mit den eigenen Gefühlen klarkommen. Ihre Liebe zur Protagonistin ist so stark, dass sie alles mit in die Tiefe reißt, Gutes wie Schlechtes.

Redet man mit jungen Mädchen, dann ist ihnen das übrigens durchaus bewusst. Außerdem bedeutet ein Abstecher in die Welt von Colleen Hoover nicht gleich eine Absage an jegliche feministische Lektüre. Auf BookTok wird der Roman immer wieder lautstark kritisiert, die Auseinandersetzung mit häuslicher Gewalt basiert also durchaus auch auf der Kritik, die „Nur noch ein einziges Mal“ schon eingefahren hat. „Bis(s) zum Morgengrauen“ hat uns gelehrt, dass Schmonzetten tendenziell nicht die Kraft haben, feministische Konterrevolution auszulösen.

Man kann nur hoffen, dass sie in Zukunft weniger schlecht geschrieben sein werden.