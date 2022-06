Twitter gibt zu: Sachslehner-Sperre war ein Fehler

Die Formulierung blendet aus, dass es hier um Menschen geht, die in vielen Fällen vor Gefahren, etwa vor Krieg, Ermordung und politischer Verfolgung, fliehen. Zwischen Jänner und April dieses Jahres wurden rund drei Viertel der Asylanträge von Menschen aus Syrien angenommen. Selbst österreichische Behörden sehen hier also einen Fluchtgrund vorliegen, wie der Blog diesubstanz.at recherchiert hat. Skurril an dem Tweet ist auch: Während derzeit ganz andere Themen wie die Teuerung diskutiert werden, versucht die ÖVP-Generalsekretärin das Thema Migration und Asyl auf Twitter anzustoßen – da wundert es nicht, dass manche darin ein Ablenkungsmanöver seitens einer Partei wittern, welche derzeit schlechte Umfragewerte hat und womöglich hofft, frühere Wahlkampfschlager aufwärmen zu können.

Nur abseits dieser inhaltlichen, politischen Kritik muss man auch die Frage stellen: Ist es angemessen, was die Plattform Twitter macht? Nein. Die Plattform hat behauptet, die Politikerin Sachslehner hätte gegen ein deutsches Gesetz verstoßen (in meinen Augen handelt es sich schon um einen schwerwiegenden Vorwurf, wenn man behauptet, jemand hätte etwas Rechtswidriges gesagt). Das tiefer gehende Problem ist, dass Twitter auffällig oft schlecht moderiert. Zum Beispiel gibt es eine bereits mehrfach durchgeführte Auswertung der EU-Kommission, in welchem Ausmaß die großen Plattformen illegale Hassrede entfernen. Wenn solche Postings den großen IT-Konzernen gemeldet wurden, entfernten sie die Mehrheit davon, Facebook löschte 70,2 Prozent der gemeldeten Posts, YouTube 58,8 Prozent, Instagram 66,2 Prozent – Twitter nur 49,8 Prozent. Das geht aus dem Bericht der EU-Kommission vom Oktober 2021 hervor.