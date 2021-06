Manchmal wird Twitter als Medium belächelt, in dem Menschen Belanglosigkeiten verbreiten. Solche Häme zeugt aber von Unkenntnis: In erster Linie ist der Dienst ein Echtzeitmedium - es ist jener Kanal, den man aufruft, wenn man topaktuell informiert sein will. Am Abend des 13. November 2015 sprengten sich drei Selbstmordattentäter vor dem Pariser Fußballstadion Stade de France in die Luft; kurz darauf stürmten Terroristen die Konzerthalle Bataclan. Viele der frühen Informationen kamen über Twitter in Umlauf; selbst die großen Nachrichtensender stützten sich auf Tweets. Auf Twitter kann man Ereignisse besser als auf Facebook live verfolgen, was am technischen Aufbau der Seite liegt: Auf der Plattform werden bei den meisten Nutzern die Neuigkeiten bisher chronologisch gereiht. Man sieht im eigenen Twitter-Stream also, was jetzt gerade los ist. Diese Echtzeitkommunikation ist Twitters Stärke - zumindest ist dies bisher der Fall (siehe #RIPTwitter).