Überzeugt die Spitzenköchin? Clara Aue kocht im „Heu&Gabel“

So gut wie jeder in Wien und Umgebung ansässige Durchschnitts-Gastro-Beobachter hat es wohl bereits vernommen, die Nachricht ließ sich in den vergangenen Wochen wirklich nicht übersehen: Clara Aue kocht jetzt am Meidlinger Markt! Die Wienerin kehrt damit in ihre Heimat zurück, bis vor Kurzem war sie im Biohotel Gralhof am Weissensee in Kärnten tätig. Warum ist das so etwas Besonderes? Nun, da wären ein paar nicht unbedeutende Auszeichnungen: Im Jahre 2022 wurde Aue von Gault&Millau zur „Newcomerin des Jahres“ gekürt, sie erkochte zwei Hauben – und hat es als bestplatzierte Frau unter die Top 100 der „Rolling Pin Best Chefs“ geschafft.