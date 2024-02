Unter Zauberern: Ein Besuch bei der weltgrößten Magier-Messe

„Theoretisch kann man heute alles auch übers Internet kaufen“, sagt Kaldy-Karo bei einem Cider in den Winter Gardens, „aber hier sieht man, wie die Tricks vorgeführt werden und ob man damit arbeiten kann.“ Die Convention ist nicht beim Klischee von Zauberhut und Hexenbesen hängen geblieben, sondern mit der Zeit gegangen. Das Angebot reicht vom althergebrachten Hütchenspiel, verblüffenden Kartentricks, historischen Fachbüchern bis zu hochpreisigem, modernem Zauberequipment und brandneu entwickelten Magic Apps: Der blutige Anfänger wird hier genauso bedient wie die erfahrene Zaubermeisterin. „Das Computerzeitalter hat natürlich auch in der Zauberkunst neue Trends gesetzt“, erzählt Monika Hemis-Stadlmann, Kustodin des Wiener Circus- und Clownmuseums und ebenfalls regelmäßige Blackpool-Besucherin. „Das Spektrum hat sich dadurch erweitert, die Grundprinzipien der Zauberkunst sind jedoch zeitlos.“ Und deren Ziele ebenso: offene Münder, Gefühle zwischen Lachen und Staunen. Monika Hemis-Stadlmann weiß, wovon sie spricht: Bis 2005 hat sie mit dem „Vienna Magic“ in der Marxergasse Europas größtes Zauberfachgeschäft aufgebaut. Dann wechselte sie die Seiten und demonstriert seither nicht mehr hinter der Budl ihre Kunststücke, sondern als Berufszauberkünstlerin auf der Bühne.

Branche im Wandel

Wien kann auf eine lange Tradition an Zauberern zurückblicken: Sebastian von Schwanenfeld, Basilio Calafati, Anton Kratky-Baschik, Leopold Ludwig Döbler und Johann Nepomuk Hofzinser prägten schon im 19. Jahrhundert dieses Unterhaltungssegment. Doch den Lebensunterhalt als Zauberkünstler zu bestreiten, gelingt heute nur mehr wenigen. „Es werden wohl um die 20 in Österreich sein“, schätzt Monika Hemis-Stadlmann, die selbst zu dieser Minderheit zählt: „Wolfgang Moser, Tricky Niki, Thommy Ten & Amélie van Tass sowie Anca & Lucca Lucian gehören dazu. Die letzten beiden Duos wurden sogar Weltmeister der Mentalmagie.“

Zum fachlichen Branchen-Austausch dienen verschiedene Zaubervereinigungen. In Österreich sind knapp 20 davon im anno 1982 gegründeten „Magischen Ring Austria“ eingetragen, der seinerseits wiederum zum internationalen Weltdachverband der Zauberkunst gehört. Teil des Rings sind etwa der österreichische Ableger der „International Brotherhood of Magicians“, zu dessen Gründern der umtriebige Tony Rei zählt; der Magische Klub Wien, dem seit 1989 der österreichische Veteran Magic Christian als Präsident vorsteht; oder das seit 1977 von Robert Kaldy-Karo und Michael Swatosch-Doré geleitete 1. Wiener Zaubertheater Wien, das seinen Sitz wiederum im Circus- und Clownmuseum am Ilgplatz im Stuwerviertel hat.

Auch wenn die österreichische Delegation an Zauberexperten nicht selbst in Blackpool auftritt, so erinnert sie sich bei der Gelegenheit gern an ihre Sturm- und Drangzeiten. Kaldy-Karo und Swatosch-Doré traten in den 1980er- und 1990er-Jahren als „Masters of Sensation“ auf und wurden unter anderem dazu engagiert, die Publikumsmassen bei einem Formel-1-Rennen am Österreichring anzuheizen – auf einem Motorrad im Blindflug: „Niki Lauda hat mir damals die Augen verklebt“, erinnert sich Kaldy-Karo lachend, „und Michael ist im Auto hinter mir gefahren und hat mich ‚gedanklich gesteuert‘.“ Kaldy-Karo, der nicht einmal sehend Motorradfahren kann, scheint sich selbst zu wundern, diesen Stunt unverletzt überlebt zu haben: Auch das ist Magie.

Galgen im Steinbruch

Ein anderes Mal kam Kaldy-Karo dem Tod wesentlich näher, nämlich als er vor Jahrzehnten Manfred Hochmeister – ebenso ein Stammgast in Blackpool – kennenlernte. Kaldy-Karo arbeitete damals als Kommandant der Wiener Berufsfeuerwehr, Hochmeister unterrichtete damals wie heute als Professor der Gerichtsmedizin an der Uni Wien. „Ich wurde nach Neustift gerufen“, erinnert sich Kaldy-Karo: „Ein Baum stand fünf Meter aus einem Steinbruch heraus, es ging 30 Meter hinunter, und am Ende war ein Erhängter.“ Hochmeister wurde als Gerichtssachverständiger hinzugeholt, und noch bevor sie wussten, wie sie den Mann am Galgen bergen sollten, kamen die beiden auf ihre gemeinsame Zauberleidenschaft: Der Pathologe und Pionier der DNA-Analyse Hochmeister tritt als verrückter Professor Bombasti auf, wenn er nicht in der Sensengasse doziert.