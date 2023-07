King Kong in Wien: Bizarre Bilder aus dem alten Prater-Panoptikum

„Meine Fotobücher liegen noch immer in der Schublade und träumen von erstklassigem Kunstdruckpapier, das es nur im Ausland gibt. In Deutschland werden wohl erst meine (oder Ihre) Enkel daran Freude haben.“ Mit diesem Brief von 1947 erwies sich der 1903 in Hamburg geborene Herbert List als Prophet: Fast 80 Jahre sollte es dauern, bis seine Originalentwürfe realisiert wurden, seine Reportage aus dem Wiener Prater aus dem Jahr 1944 endlich in angemessener Form erscheint.

Herbert List (1903–1975) war kein Schaubudenblitzfotograf, sondern ein visionärer Künstler mit magischem Auge, das er auch für die Fotoagentur Magnum zaubern ließ. Seine Fotoreportagen erschienen in „Life“, in „Harper’s Bazaar“, seine Arbeiten wurden in New York, London, Mailand ausgestellt. Warum hat es dennoch so lange gedauert, bis der nun vorliegende Prachtband „Panoptikum“ erscheinen konnte – nach dem von List 1945 arrangierten Originalentwurf, samt einem Essay von Erich Kästner? „Die Fotos waren immer da“, sagt Monika Faber, Chefin des Wiener Photoinstituts Bonartes und führende Kraft hinter dem Buch, „allerdings als etwas abseitiges Thema wenig beachtet in bisherigen Retrospektiven.“

Schnell wird klar: völlig zu Unrecht.

Die durchaus bizarren Hintergründe von Lists „Pan-optikum“ führen zu Hermann Präuscher: 1839 in Gotha als Sohn eines Schaustellers geboren, später Raubtierdompteur. Laut Artistenlegende gewann er bei einer Wette in Paris 1871 einen höheren Geldbetrag und eröffnete damit noch im selben Jahr sein Panoptikum im Wiener Prater. Dazu beauftragte er die Architekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer, die in Wien etwa auch das Konzerthaus, das Volkstheater und das Akademietheater gestalteten.