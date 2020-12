Videopremiere: Anna Anderluh - "Let Go"

Schicksalsmonat März 2020, eine Enklave in Frantschach im Lavanttal. Die Pandemie, der erster Lockdown, diese Pest. Nichts ist mehr so, wie es war. Keine Gewissheiten mehr, Geschichte wird geschrieben. Was hilft? Liebe Menschen, vielleicht Natur, auf jeden Fall gute Musik und Ablenkung.

Die in Wien lebende Musikerin Anna Anderluh hat sich hingesetzt und in der Land-Quarantäne den Song „Let Go“ eingespielt – in alter Homerecording-Manier. Das Video, aufgenommen mit einer alten Kamera, zeigt nackte Füße im Gras, überall Margeriten und Frühlingsgefühle, ein Handy wird in der Erde verbuddelt. Dazu gibt es sanfte, durchaus entschleunigende bis meditative Gitarrenklänge und die eindringliche Stimme der Musikerin.