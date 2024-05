Vier Gänge mit … Andrea Kdolsky

Was passiert da gerade? Vor unserem Termin hatte ich Andrea Kdolsky noch nie in meinem Leben getroffen, und auch jetzt sitzen wir erst seit ein paar Minuten im Lokal. Der Kellner hat noch nicht einmal eine Speisekarte gebracht, geschweige denn hat er unsere Getränke aufgenommen. Verwechselt sie mich? Oder ist sie einfach so outspoken, wie es auf Neudeutsch heißt?

Es ist ein Montag, 12 Uhr mittags, wir sitzen im Mama Leone, dem neuesten Lokal des Gastronomenpaars Gabriele und Robert Huth in der Wiener Innenstadt, eine Pizzeria mit plüschiger Inneneinrichtung und Bar mit sehr viel mehr Gin-Flaschen, als in ganz Süditalien lagernd sind. Kdolsky war schon vor zwei Wochen bei der Eröffnung hier. „Es passt zu meiner italophilen Seele. Ich liebe alles an Italien, auch das Essen.“ Außerdem ist sie mit der Chefin des Hauses befreundet, und sie mag den Restaurantleiter, aber das nur nebenbei.

„Ich sage immer das, was ich mir denke. Für meinen Pressesprecher war das nicht immer einfach“, sagt Kdolsky jetzt, und man kann ihr da nicht widersprechen. Knapp zwei Jahre war sie ÖVP-Gesundheitsministerin in der Koalition von Alfred Gusenbauer und Wilhelm Molterer. Aus dieser Zeit gibt es jede Menge Zitate von ihr: lustige („Ich bin eine leidenschaftliche Schweinsbratenesserin“), anzügliche („An alle Fotografen: Ich gehe jetzt gleich baden, aber im Badeanzug, auch wenn mein Körper der nackte Wahnsinn ist“), und dann auch politisch überraschende, in denen die selbst kinderlose Ministerin gegen „die politische Verklärung der Mutterschaft“ wetterte: „Ich bin große Kinderfreundin, aber mit kritischem Potenzial, wenn Kinder in unangenehmer Weise in mein Leben intervenieren.“ Kdolsky war damals übrigens nicht nur Gesundheits-, sondern auch Familienministerin. In der ÖVP hatte die Ärztin jedenfalls nicht rasend viele Freunde, und als das Ressort nach den Wahlen 2008 wieder an die SPÖ ging, gab es auch nicht wirklich viele, die sich für einen Verbleib Kdolskys in der Regierung einsetzten.