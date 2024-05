Ein Gang mit … Toni Faber

Die Namen fliegen da nur so über den Tisch, Faber kennt offenbar wirklich Gott und die Welt. In seinen Erzählungen schmilzt eine Zwei-Millionen-Metropole auf die Größe einer Kleinstgemeinde, in der jeder jede kennt und vor allem die Verfehlungen, die eigenen wie die der anderen. In Fabers Welt ist Wien ein Dorf und er der Dorfpfarrer, ein neuer Don Camillo, und ich frage mich instinktiv, wer eigentlich sein Peppone ist, der Job ist ja seit dem Tod von Helmut Zilk verwaist. Das ist alles lustig und auch ein bisschen surreal, weil die Society-Welt, zu der Faber gehört, ja eigentlich immer mehr an Bedeutung verliert, und vielleicht passt auch das ganz gut. Faber kennt das ja schließlich auch aus seinem Day Job.

Toni Faber ist im echten Leben sehr viel schmächtiger, als ihn die „Seitenblicke“-Kameras wirken lassen. Er trägt einen schwarzen, gut sitzenden Anzug, „Slim Fit“ hat man diesen Schnitt bei Sebastian Kurz genannt. Er wirkt sehr asketisch, auch außerhalb der Fastenzeit. Nein, für ihn kein Menü, Faber bestellt lediglich Lachsfilet auf Kichererbsen und Senfblatt (27,90), über das man nicht mehr sagen muss, als dass es routinierte Hotelküche ist. Dazu Mineralwasser, prickelnd. „Eine Segnung ist eine schöne Gelegenheit, den Glauben in der Öffentlichkeit zu zeigen“, sagt er. „Klar laden mich Menschen ein, weil ich ihnen Publicity bringe. Aber das gilt ja umgekehrt auch. Denk ich mir manchmal meinen Teil? Natürlich. Finde ich manche Menschen sonderbar? Klar. Aber erstens frage ich nicht nach, wann jemand zuletzt in der Messe war. Und zweitens nütze ich die Bühne ja auch für meine Botschaften.“

Denn was ist der Job eines Pfarrers heute, in einer Gesellschaft, in der es Psychotherapie auf Krankenschein gibt und man sich Spiritualität auch im Yoga-Studio abholen kann, kostengünstiger und meistens skandalfreier als im Domkapitel? Es gibt jeden Tag sieben Messen im Stephansdom, Faber selbst hält eine davon selbst, „aber nicht mehr die um 6.30 Uhr. Jetzt mit 62 Jahren muss ich nicht mehr alles machen.“ Abgesehen davon sei Öffentlichkeitsarbeit eine seiner wichtigsten Aufgaben. „Auf die Lebensrelevanz des Glaubens hinweisen“, nennt er das, und er ist selbst sein bestes Testimonial. „Die Leute kommen zu mir, weil sie wissen, dass ich nicht perfekt bin“, sagt er. „Sie vertrauen mir, weil sie glauben, dass ich eine Ahnung von ihren Problemen habe.“

Tatsächlich gibt es über Faber viele Geschichten: Dass er mal nach einer Weintaufe den Führerschein abgeben musste, und dann noch ein paar andere Dinge, die nur interessant sind, weil Faber Pfarrer ist. Off Records spricht er da auch sehr offen drüber, in einer Direktheit, die überrascht, und zwar nicht nur für einen Pfarrer. Aber all das zeigt wohl auch nur, dass er wirklich mitten im Leben steht und Kirche in einem neuen Slim-Fit-Anzug präsentiert.