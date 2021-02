Viva la Vagina: Zwei Frauenärztinnen im Kampf gegen Sex-Mythen

profil: Warum haben Frauen und Mädchen - trotz Sexualkunde - immer noch so viele Fragen und Unsicherheiten bezüglich ihres Körpers? Støkken Dahl: Die Fragen, die wir in unserem Buch beantworten, wurden bei uns in Sexualkunde nicht wirklich behandelt. Natürlich haben wir besseren Unterricht als viele andere Länder, aber er ist immer noch nicht gut genug. Die Menschen haben keine guten, wissenschaftlichen Quellen, die sie konsultieren können. Brochmann: Sexualkunde in der Schule ist meist sehr negativ geprägt, es geht um Gefahren, wie Geschlechtskrankheiten oder die Vermeidung von Schwangerschaften. Die positiven Aspekte – vor allem der weiblichen Sexualität – werden kaum behandelt. Frauen, die an uns herantreten, haben viele Fragen zu Sex und auch zu alltäglichen Problemen wie Menstruationsschmerzen oder ungewöhnlichen Gerüchen.