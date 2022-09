Der Vormarsch der Verschwörungstheoretiker

Eine kleine Blütenlese am Beispiel von Corona: Das Virus wurde in geheim operierenden Biotech-Laboren (wahlweise in China oder den USA) herangezüchtet. – Hinter der Pandemie stecken George Soros und/oder die Bill & Melinda Gates Foundation, die mittels einer allgemeinen Impfpflicht noch mehr sinnlosen Reichtum anhäufen und über kurz oder lang die Weltherrschaft an sich reißen wollen. (Im Zweifelsfall bietet sich auch das Szenario eines zionistischen Komplotts an – mit welchem Ziel auch immer.) – Covid-19 ist in Wahrheit nur ein monumentaler Mythos, ausgeheckt von der kapitalistischen Internationale und deren korrupten Systemknechten, um die herrschenden Machtverhältnisse zu zementieren.