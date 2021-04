Wach oder gar nicht: Ist Kaffee gesund?

So erklärte die WHO Kaffee im Jahr 1991 für potenziell krebserregend. Später wurde klar, dass in den damaligen Studien das eigentliche Karzinogen vieler zeitgenössischer Kaffeetrinker, nämlich ihr Zigarettenkonsum, nicht herausgerechnet worden war. Trotzdem nahm die Weltgesundheitsorganisation Kaffee erst 2016 von ihrer Liste krebserregender Nahrungsmittel.

Kurz darauf berichtete das „British Medical Journal“ in einer großen Metastudie von einem signifikant niedrigeren Krankheitsrisiko bei einem Kaffeekonsum von drei bis vier Tassen täglich. Nun bestätigte eine im „Journal of the American Heart Association“ publizierte Studie, dass zwei oder mehr Tassen täglich das Risiko eines Herzinfarkts signifikant senken, wobei aber leider nicht ausgeschlossen ist, dass Menschen mit bestehenden Herzproblemen vorsichtshalber weniger Kaffee konsumieren, was den Zusammenhang zwischen hohem Kaffeekonsum und guter Herzgesundheit auch recht plausibel erklären würde.