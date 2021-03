Gastronomie nach der Sperrstunde: Geisterküchen

Die Wiener Innenstadt gleicht einem Experimentierfeld. Der Überlebenskampf der Gastronomie gebiert Unerhörtes. Es beginnt beim Gulaschautomaten (Café Diglas), führt über das Austern-Takeaway (Schwarzes Kameel) und den Kaiserschmarren to go (Demel), vorbei an verstaubten Schanigärten (diverse), vor denen grün oder orange uniformierte Lieferservicefahrradfahrer ihre Handys beackern (Mjam, Lieferando). Am Ende steht man im Untergeschoss des Künstlerhauses am Karlsplatz, in der neuen „Hausbar“ der Albertina Modern, und fühlt sich wie im falschen Jahr. Eingedeckte Tische, schlanke Weingläser, zeitgemäß elegante Drei-Hauben-Atmosphäre. Vorbereitung zum Speakeasy-Dinner? Fine Dining mit Prohibitionshintergrund? Der Schein trügt. Es wird auch an diesem Abend kein Gast erwartet, keine Gästin vorbeischauen.

Nach der Sperrstunde

Vor einem Jahr, am 15. März 2020, wurde mit der 96. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, Paragraph 3, Zahl 1, das „Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe“ untersagt. Das Land ging in den Lockdown, die heimischen Restaurants, Wirtshäuser, Bars und Beisln in eine ungewisse Zukunft.

Corona hat unendlich viele Fragen aufgeworfen. Etliche davon betreffen das Gastgewerbe: Wie wird das Restaurant in Zukunft aussehen? Werden wir uns an Plexiglaskonstruktionen und wild wuchernde Gastgärten gewöhnen müssen, an Heizschwammerlwiesen und Abholschalterkorridore? Wer wird in diesen Restaurants sitzen? Wer im Wirtshaus? Hat das Beisl eine Zukunft, und was wird es dort zu essen geben? Wer wird als Köchin, als Kellner arbeiten? Und wie viel Social Media braucht eine Vorstadtpizzeria?

Die große, entscheidende Frage lautet freilich: Wird die Sonne jemals wieder scheinen? Wird es irgendwann wieder so sein, wie es einmal war? Kommen die Leute wieder? Die Erfahrung aus dem vergangenen Sommer legt eine Antwort nahe: Ja, die Sonne wird scheinen, die Leute werden kommen.

Unter Leuten

Laut einer Online-Umfrage des Instituts Marketagent von Anfang März vermissen 77 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher die Gastronomie sehr oder zumindest deutlich (am meisten übrigens „Gasthäuser mit heimischen Spezialitäten“, gefolgt von „traditionellen Kaffeehäusern“). Die reine Kulinarik spielt in Sehnsuchtsfragen freilich nur eine zweite Geige, in erster Linie werden Restaurants und Gasthäuser vermisst, weil man dort „Freunde treffen“ oder „unter die Leute kommen“ könne. Die bisherigen Lockdowns haben eines gezeigt: Ein Wirtshaus dient nicht nur der Sättigung. Ein Wirtshaus ist auch eine gesellschaftliche Instanz, ein Nachbarschaftsknoten, der ein Grätzel verbinden kann, ein Dorf aneinanderschweißen. Der Weg aus der Einsamkeit führt durch den Gastgarten. Jürgen Pichler, Geschäftsführer des Branchenblatts „Rolling Pin“, sieht diese Erkenntnis durchaus positiv: „Die Wertschätzung gegenüber der Gastronomie wird eine höhere sein als vorher. Weil man begriffen hat, dass Gastronomie eine Kultur definiert. Man kommt zusammen, trifft Menschen, tauscht sich aus. Man hat diese Wichtigkeit der Gastronomie erkannt. Das ist das Wesentliche.“

Geister am Werk

Die schon zitierte Marketagent-Umfrage bestätigt den anekdotischen Eindruck: Man hat sich an Zustell- und Abholservices gewöhnt. Vor der Pandemie nutzten rund zwölf Prozent der Befragten mindestens wöchentlich einen derartigen Dienst, aktuell sind es schon mehr als 20 Prozent. Gut 60 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sie auch nach der Gastro-Öffnung ihre aktuelle, also verstärkte Lieferdienstnutzung beibehalten werden. Die Orange-Grüne-Elektrorad-Armada wird uns erhalten bleiben. Start-ups wie Mjam oder Lieferando werden ihren Zugriff auf den Gastromarkt noch weiter ausbauen. Sie gehören zweifellos zu den Krisengewinnern. Die Provisionen der Lieferdienste sind notorisch hoch. Die Kalkulation geht für viele Restaurants nur auf, wenn sie beim eigenen Personal im Notbetrieb fahren. Aber auch dafür haben die neuen Dienste ein Angebot im Ärmel: Geisterküchen.

Das Prinzip ist simpel: Die großen Lieferdienste entwickeln unter ihrem Konzerndach Eigenmarken mit zielgruppengerecht austariertem Angebot und schickem Logo (Mamacita California Burritos, Gangnam Kitchen, Cheesus Burger) und bewerben diese auf ihren digitalen Plattformen. Gegen eine Lizenzgebühr können lokale Franchisepartner in der eigenen Restaurantküche das standardisierte Angebot der virtuellen Marken zubereiten und verliefern. Dem Kunden ist oft gar nicht bewusst, dass es in seiner Stadt überhaupt keine Gangnam Kitchen gibt. Arthur Schreiber, Österreich-Chef des Mjam-Mutterkonzerns Delivery Hero, geht davon aus, dass bis Ende 2021 in Österreich mehrere Hundert solcher Geisterküchen (der Konzern nennt es lieber: „Concepts“) entstehen werden. Eine Zukunft des Essens: der Bobo-Burrito aus der Vorstadtpizzeria.

