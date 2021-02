Warum man Gamer endlich ernst nehmen sollte

"Es ist an der Zeit zu erkennen, dass das Medium erwachsen genug ist, wichtige Themen zu behandeln", betont Spieleentwickler Pawel Miechowski in einem Gespräch mit Zeit Online. Miechowski ist Chefautor des Spiels "This War of Mine", in dem Spieler das Überleben von Zivilisten in einem Kriegsgebiet sichern müssen. Tag für Tag gilt es Essen zu organisieren, Verletzungen zu verarzten, Entscheidungen zu treffen: Verbrennt man das letzte Buch, um die Überlebenden zu wärmen? Weist man den Bettler ab, der an der Tür klopft? Legt man sich mit einem Soldaten an, der einer Frau Gewalt androht? "Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, sich selbst zu hinterfragen, was man alles tun würde, um in einem Krieg zu überleben", sagt Miechowski.