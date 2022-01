Warum wird "alt" als Schimpfwort benutzt?

Manchmal holen Leute in einem Streitgespräch zum finalen Vernichtungsschlag aus, indem sie einem alten Menschen an den Kopf werfen, dass er oder sie alt ist. Du blöde Alte! Du alter Depp! Oder einfach: Du Alte! Was wollen sie damit bewirken? Dass sich die Alten, von dieser Mitteilung ebenso überrascht wie schockiert, ans Herz greifen und tot umfallen?"