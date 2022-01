Wie die Impfgegner:innen Selbstvertrauen mit Größenwahn verwechseln

Natürlich sind Ermutigung und Zuversicht nützlich und notwendig, und an sich selbst zu glauben, ist besser, als an gottgewollte Hierarchien zu glauben, die nicht infrage gestellt werden dürfen. Niemand will die schwarze Pädagogik zurück, die Kinder ständig auf ihre – tatsächlichen oder angeblichen – Defizite hinwies, niemand sehnt sich nach den Zeiten, als der Selbstwert durch die Gnade oder, häufiger, Ungnade der Geburt definiert wurde. Aber zwischen Selbstvertrauen und Größenwahn ist halt ein gewaltiger Unterschied."