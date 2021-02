Was weiß Facebook über mich?

Vieles spricht dafür, dass Facebook aber noch viel mehr über uns weiß. Mittlerweile gehören ja auch WhatsApp und Instagram zu Mark Zuckerbergs Universum. Bereits 2014 gaben Techniker von Facebook an, dass sie rund 600 Terrabytes an Daten hereinbekommen, und das jeden Tag. Immer wieder werden Details öffentlich, was für Daten das sind. Eine Zeit lang wurden scheinbar sämtliche Anrufdaten von Nutzern des Facebook-Messengers und der Facebook-App auf Android-Handys gespeichert. 2016 gab Facebook zu, dass es für eine kurze Zeit Usern Freunde aufgrund ihres Aufenthaltsortes vorgeschlagen hat. Facebook kennt auch unsere Gesichter. Das Programm "Deep Face" wird dazu genützt, um automatisch zu erkennen, wer auf einem Foto ist. Facebook analysiert sogar, was wir nicht veröffentlichen wollen. Für eine Studie zur Selbst-Zensur untersuchte Facebook 17 Tage lang das Verhalten von 3,9 Millionen Usern. Dabei wurde genau beobachtet, was diese schrieben und dann wieder löschten. Sollten Sie also kürzlich in einer Nachricht ihren Chef beleidigt, diese aber nie abgeschickt haben, könnte es sein, dass Facebook sie trotzdem gespeichert hat.