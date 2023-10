Wer will mich? Traditionsbetriebe und die große Nachfolge-Suche

Klassische Musik, leises Wasserplätschern aus einem Miniaturbrunnen, Rosenduft. In einem Meer aus über 700 Blumen steht Friedrich Koci und lächelt listig. Beim flüchtigen Hinsehen ist schwer zu erkennen, dass es sich beim „Antik“ in der Liechtensteinstraße 72 keineswegs um einen klassischen Blumenladen handelt. Nur der Plüsch-Papagei in der Auslage deutet darauf hin, dass hier irgendwas anders ist. Pflanzen und Blüten sind aus hochwertiger französischer Seide gefertigt, der Rosenduft stammt aus einer Sprühflasche. Qualität, das war immer Kocis Mantra. Die prominente Kundschaft gibt ihm Recht: Vom Sissi-Museum, in dem die riesigen Bouquets Tische dekorieren, über Bundestheater bis hin zur Hofburg schmücken seine Blumen österreichweit die bekanntesten Orte.

Unaufgeregt und authentisch, wie er sich allen Kundinnen und Kunden gibt, beteuert der 79-Jährige, er habe das schönste Seidenblumengeschäft Wiens. Womöglich ist er auch bald der letzte, der die ungewöhnliche Ware anbietet. Koci sucht seit geraumer Zeit eine Nachfolge für sein Lebenswerk. „Der Kundenstamm ist groß, die Umsätze sind hoch, es gibt Anfragen für große Gestecke“, betont der Seidenblumenhändler. Kraft die Aufträge auszuführen hat er jedoch nicht mehr, wie er sagt.

Über 1000 Betriebe sind österreichweit aktuell auf der Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer registriert; 2029 wird mit über 51.000 Betriebsübergaben gerechnet. Die Wirtschaftskammer geht davon aus, dass durch erfolgreiche Nachfolgen in der kommenden Dekade 692.000 Arbeitsplätze gesichert werden. Eine Bilderserie von zehn Betrieben, die unterschiedlicher nicht sein könnten – und die ein gemeinsames Ziel eint: all das, was jahrelang aufgebaut wurde, weiterzugeben.