Wie der ÖFB Ralf Rangnick vertreiben könnte

Marko Arnautovic war so gut aufgelegt wie selten. Er hatte am vergangenen Sonntag beim 5:1 gegen Norwegen zwei Tore erzielt – davon ein Prachtschuss unter die Latte. Das sei „die beste Fußballnationalmannschaft, die es je in Österreich gegeben hat“, frohlockte er. Schon bei der EM im Sommer wurde das ÖFB-Team weltweit bewundert. Hauptverantwortlich dafür: Teamchef Ralf Rangnick. Er hat den Österreichern eingebläut, immer nach vorne zu spielen und gegen jedes Team weltweit gewinnen zu können.

Im Mai 2022 war man froh, Rangnick zu einem Spottpreis bekommen zu haben. „Dass wir den Rangnick um das Geld kriegen, konnten wir gar nicht glauben“, erzählte der niederösterreichische Landespräsident Johann Gartner dem profil. „Wir haben uns gewundert, dass er ja gesagt hat“. Rangnick war ein unerwarteter Glücksfall für den ÖFB. Der international anerkannte Trainer verliebte sich in einen Haufen Kicker, die seine Spielidee in sich tragen – und mit denen er für Furore sorgen wollte. In Amt und Würden sprach er davon, den österreichischen Fußball in neue Höhen führen zu wollen. Die Funktionäre sicherten ihm zu, sich überall einmischen zu dürfen.

Doch momentan vergeht Rangnick zunehmend die Laune. Und das hat auch mit dem zerstrittenen ÖFB zu tun. Rangnick soll sich in seiner Arbeit eingeschränkt fühlen. Vom Konflikt der Geschäftsführer, dem behäbigen Präsidium und einer Struktur, die nicht für den modernen Profifußball taugt.

Ende August nahm Rangnick an einem zweitägigen ÖFB-Meeting teil, zu dem ihn Präsident Mitterdorfer eingeladen hatte. Zwei Tage saß er dort mit den ehrenamtlichen Entscheidungsträgern zusammen. Die heißen Eisen kamen auf den Tisch. Eigentlich soll Rangnick vorgehabt haben, sich nicht groß einzumischen. Aber das liegt ihm nicht. Und so tat er auf Nachfrage durchaus offen seine Meinung kund. Etwa zu den beiden Geschäftsführern Bernhard Neuhold und Thomas Hollerer, deren Konflikt seit Jahren den Verband lähmt. „Er hat dort einigen die Augen geöffnet“, sagt ein Präsidiums-Mitglied zu profil. Doch nicht bei allen kamen die Worte des Teamchefs gut an. Schuld daran ist das vorherrschende Lagerdenken im Präsidium. Die einen Entscheidungsträger stehen hinter Neuhold, die anderen hinter Hollerer. Das Problem: Rangnick wird als Neuhold-Mann, zu dem er ein enges Verhältnis pflegt, wahrgenommen und jede seiner Aussagen dahingehend gedeutet. Die Mehrheit im Präsidium steht aber hinter Hollerer. Im gespaltenen Männerbund kann man sich in dieser Frage schnell die Finger verbrennen.

Einige Entscheidungsträger beklagten danach, dass Rangnick überhaupt an dem Meeting teilnehmen durfte. „Ich habe nicht erforderlich gefunden, dass er zwei Tage dort dabei sein muss“, kritisierte Landespräsident Gartner danach ganz offen gegenüber profil. Schon letztes Jahr, als Rangnick die Streitereien und die damit verbundene Außendarstellung missfiel, richtete Gartner dem Teamchef im profil aus, dass dieser sicherlich „Profi genug ist, um sich da nicht einzumischen“.

Aber da ist noch eine andere Sache. Im Verband soll (auch auf Rangnicks Anraten) einiges kräftig umgebaut werden. Etwa bei den Nachwuchs-Nationalteams, wo zuletzt U-21-Teamchef Werner Gregoritsch abtrat – und nun durch einen Rangnick-Mann ersetzt werden soll. Rangnick soll intern immer wieder beklagt haben, dass ihm die Neuausrichtung zu lange dauere. Auch Sportdirektor Peter Schöttel hätte dahingehend behäbig agiert. Nun aber soll Schöttel nach Beschluss der Strukturreform zum Geschäftsführer Sport aufsteigen, während Rangnicks Wunschkandidat, der Ex-Teamspieler Sebastian Prödl, auf die lange Bank wanderte. Für Prödl wäre die Rolle als „Team-Manager“ angedacht, der nahe am Nationalteam die Idee Rangnicks in die Nachwuchsauswahlen trägt.

Bei dem Meeting Ende August soll Rangnick deshalb die Personalie Prödl angesprochen haben, „obwohl das gar nicht auf der Tagesordnung gestanden ist“, kritisierte Landespräsident Gartner danach gegenüber profil. Der ehemalige Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Ziersdorf gilt als Sparmeister im Verband. „Der Prödl ist auch eine Kostenfrage“, sagt er. „Wir können nicht eine Organisation immer und immer wieder verändern.“ Zudem hätte Rangnick „nicht klar definiert, wofür er ihn braucht“, moniert Gartner. „Wenn man es negativ formuliert, wollte er ihn als Ersatz für den Peter Schöttel“.

Schöttel wurde 2017 vom Präsidium zum Sportdirektor gewählt – nicht aus Überzeugung, sondern weil man einen Ersatz für den erfolgreichen Willi Ruttensteiner benötigte, den man schnellstmöglich loswerden wollte. Gartner erklärte kurz darauf im profil: Ruttensteiner habe den ÖFB „wie sein Unternehmen geführt“, Schöttel hingegen „lässt sich auch etwas einreden“. Aktuell sagt Gartner, er schätze Rangnick für seine „impulsive und kreative“ Art. Aber: „Man muss auch immer aufpassen, wo er gerade hin galoppiert“.