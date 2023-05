Only You! Wie man Freunde findet - und was gegen die Einsamkeit hilft

Ein deprimierendes Kuriosum aus einer bizarren Alltagskultur, könnte man meinen. Dass in einem leistungsversessenen Land wie Japan, wo die Menschen, was Freizeit, Urlaub und die Größe des Wohnraums betrifft, seit jeher eklatant unterversorgt sind, das Gefühl der Isolation zur Grundstimmung gehört, ist nicht nur Klischee, sondern statistisch belegbar: Rund 40 Prozent aller Japaner:innen geben in Umfragen an, einsam zu sein. Aber längst hat die wachsende Beziehungslosigkeit und die damit verbundene psychische Leere, die sich auch in somatischen Beschwerden wie Herzkreislauferkrankungen, Atembeschwerden oder Rückenschmerzen niederschlagen kann, auch die westliche Welt erfasst. Im „Zeitalter der Unverbindlichkeit“, so die „New York Times“, scheint die Rasanz, in der Beziehungen geknüpft und auch wieder entsorgt werden, nicht nur auf Romanzen oder Sexdates beschränkt, sondern auch freundschaftliche Verbindungen zu betreffen. Die Kulturtechnik der Freundschaftspflege und die regelmäßige Investition des „energetischen Inputs“, den Freundschaften verlangen (wie es in dem für Jugendliche gestalteten YouTube-Lehrvideo „Why you are lonely und how to make friends“ heißt), dürften nicht nur durch eine gewisse Post-Pandemie-Lethargie in Mitleidenschaft gezogen worden sein, sondern auch durch den Gewöhnungseffekt, den die Digitalisierung und die damit verbundene Oberflächlichkeit beim Umgang mit Kontaktaufnahmen mit sich bringen. Die „Digital Natives“, die im Psychojargon auch als „Gen Maybe“ (Generation Vielleicht) apostrophiert werden, zeichnen sich durch eine vage Untentschlossenheit und viel „Alles nix Konkretes“ (wie die Kölner Band „AnnenMayKantereit“ 2016 ein Album nannte) aus. Vielleicht ist aus dieser Unterversorgung an konkreten, analogen Begegnungen auch der Nostalgie-Hype rund um die Sitcom „Friends“ zu erklären, jener TV-Serie aus den 1990er-Jahren, die das turbulente WG-Leben einer mittelständischen New Yorker Neurotiker-Clique zum Thema hat.

Vermeidungsstrategie Emojis

„Es passierte mir immer wieder“, erzählt ein 27-jähriger Züricher in einer Online-Selbsthilfegruppe, „dass ich Leute zu mir einlud. Die sagten dann auch zumindest teilweise vorher zu, aber von zehn kamen im besten Fall drei oder manchmal gar keiner.“ Als Entschuldigung wird am nächsten Tag, wenn überhaupt, ein schlafendes oder fieberndes Emoji-Gesicht auf WhatsApp geschickt. Emojis sind ja die beste Vermeidungsstrategie für direkte Konfrontationen und wirken entsprechend verflachend, was sich bei Dauereinsatz auch auf die Qualität einer Beziehung schlägt. „Pläne absagen ist wie Heroin“, ironisiert der US-Komiker John Mulaney, der eben ein neues Netflix-Special zu seiner Drogensucht veröffentlichte, die grassierende Unverbindlichkeit in einer Prä-Corona-Show: „Ein Wahnsinnsgefühl, augenblickliches Glück!“ In einschlägigen Foren, wo sich Menschen mit Kontaktschwierigkeiten austauschen, fallen immer wieder die gleichen Sätze: „Wochenenden sind definitiv das Härteste.“ „Ich fühle mich wie ein Komplettversager, weil ich keine Freunde habe.“ „Je länger ich im Rückzug bin, desto schwieriger wird jede Form von Kontaktaufnahme für mich.“

Psychokrücken für Schüchterne

Für notorisch Schüchterne existieren inzwischen Hunderte Apps, die als Psychokrücken zur Kontaktaufnahme dienen sollen. Bumble BFF (ein Derivat der gleichnamigen Dating-App) und „Meet up“ oder die In-App „Explore“ in der weltweit erfolgreichsten Partnerbörse Tinder sind Plattformen, auf denen man seinen sozialen Hunger schnell und unkompliziert stillen kann. „Natürlich hast du auch wegen Bumble BFF voll den Erklärungsnotstand,“ erzählt eine Userin im US-Magazin „Atlantic“: „Die Frage ,Bist du so ein Freak, dass du keine Freunde hast?‘ schwebte natürlich auch bei der Frau, die ich so kennenlernte und mit der ich heute befreundet bin, mit.“ Beide waren beruflich in eine Stadt gezogen, in der sie keinerlei Kontaktanknüpfungspunkte hatten. Lebensveränderungen wie Schulwechsel oder der Umzug in eine neue Stadt stellen junge Menschen heute oft vor Kontaktherausforderungen, die sie überfordern.

Die deutsche Psychologin Susanne Böcker, die sich dem Forschungsschwerpunkt Einsamkeit widmet und auf der Grundlage ihrer Studien „jedem siebenten Deutschen zwischen 26 und 35 Jahren“ attestiert, sich chronisch allein zu fühlen, beschreibt den Zustand in einem NDR-Feature „als die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Verbindungen, die man sich wünscht, und denen, die man tatsächlich hat“. Dass die Altersgruppe der über 80-Jährigen am meisten mit einer solchen Isolation zu kämpfen hat, ist logisch: Schließlich sterben in dieser Lebensphase zunehmend Menschen weg, mit denen man im besten Fall jahrelang sozial interagierte. Bei jungen Menschen zeige sich allerdings verstärkt „wegen ihrer Einsamkeit ein Schamgefühl. Sie geben sich oft selbst die Schuld, sozial zu versagen, und empfinden diesen Zustand, der ja durchaus phasenweise normal sein kann, oft nicht als vorübergehend.“ Selbsthilfe und Prävention in Form von Gemeinschaftssportaktivitäten, Computerspiel-Communitys oder Institutionen wie „Speedfriending“, einem Konzept, das in Norwegen seinen Anfang fand, inzwischen europaweit existiert und auch in Wien Nachahmer hat, können helfen. Die Gruppe der „Speedfriender“ (speedfriending.at) hat in Österreich schon fast 10.000 Mitglieder. Wie bei der Urform der Speeddatings werden auf Events wie einem Picknick auf der Donauinsel oder einem After-Work-Clubbing auf der Summerstage Nummern an die Teilnehmer verteilt, die in Drei-Minuten-Sequenzen ihren gegenseitigen Sympathiefaktor abchecken können. Auf der Website versichern die Betreiber, dass 70 Prozent der Speedfriender einander nach einer solchen Beschnupperung auch „weiter wöchentlich, 14-tägig oder monatlich sehen“ und „der erste Eindruck noch immer der verlässlichste“ sei. Nur sollte man natürlich auch entsprechend interaktionsbereit drauf sein. Wenn Kinder und Jugendliche, verstärkt durch die verstörenden Phasen der Lockdowns, Krisenerfahrungen zunehmend „mit sozialem Rückzug beantworten“ (so die deutsche Psychologin Petra Kingsbury, psychologische Leiterin der auf Kurzzeittherapie spezialisierten Heiligenfeld Kliniken), besteht Handlungsbedarf: „Bei gravierender Verhaltensveränderung ist ein rasches Ansprechen ratsam, da Jugendliche in dieser sensiblen Lebensphase ohne stabile Basis rasch den Halt verlieren.“ Es sei angeraten, „sich bald beratende und therapeutische Hilfe zu holen“, ansonsten bestünde die Gefahr, so Kingsbury, „dass sich aus dieser Jugendkrise schwerwiegende Erkrankungen entwickeln, die sich im Erwachsenenalter chronifizieren.“ Bedauerlicherweise ist mentale Gesundheit in Österreich noch immer vor allem eine Geldfrage; profil hat mehrfach über die katastrophale psychiatrische Unterversorgung für Kinder und Jugendliche berichtet, die oft mit monatelangen Wartezeiten für Therapieplätze konfrontiert sind.