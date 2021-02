Von "Dornröschen" bis "Frozen": Wie sich Disney-Prinzessinnen verändert haben

Frasl:Die Idee einseitiger Beeinflussung kritikloser und machtlos ausgelieferter KonsumentInnen durch mediale Rollenbilder halte ich für eine Mär. Disney-Filme sind Spiegel der Geschlechterverhältnisse und gleichzeitig prägen sie diese mit. Natürlich sind positive Rolemodels wichtig, um den feministischen Slogan "if she can see it, she can be it" zu zitieren. Aber selbst wenn wir bestimmte Konstruktionen von Weiblichkeit oder Männlichkeit in bestimmten Medien für schlecht befinden, es gibt da immer einen – hoffentlich kritischen – Geist dazwischen: ZuschauerInnen, die das Gesehene oder Gehörte oder Gelesene evaluieren und einordnen, und sich dann die Elemente mitnehmen, die ihnen sinnvoll erscheinen.