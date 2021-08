„You are fucked“: Wie Hacker SalzburgMilch lahmlegten

Es war eines dieser Gewitter, wie sie heuer so häufig sind: kurz und heftig. Als gegen 22 Uhr in der Produktionshalle die Computersysteme ausfallen, vermuten die Mitarbeiter dementsprechend einen Blitzeinschlag als Ursache. Doch die Stromversorgung funktioniert. Die Systeme nicht. Mehrere Versuche, sie wieder hochzufahren, scheitern. Florian Schwap, Prokurist und Kommunikations-Chef von SalzburgMilch, erzählt von den hektischen Minuten, die darauf folgten: „Nachdem es den Kollegen nicht gelungen ist, das System wieder hochzufahren, haben sie unsere IT-Abteilung kontaktiert, unser IT-Chef, Prokurist Albert Wallner, hat dann per Fernwartung versucht, das Problem zu lösen. Aber er ist auch gescheitert.“ Die Situation ist unklar, der Betrieb steht. Plötzlich erscheint auf einem der Monitore eine Botschaft: „SalzburgMilch, you are fucked.“