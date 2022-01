profil-Crime: Sieben mörderische Brüder

Dieser Text erschien im profil Nr. 21 / 2021 vom 21.05.2021

Eine Windhose wirbelt den roten Staub auf, der Häuser, Straßen und auch die Moschee bedeckt, die auf einer kleinen Anhöhe steht. Das Stück Land, das sich von dieser Moschee bis zum Ende des kleinen Tals erstreckt, gehört der Familie von Hamza Abdullah. Es ist kurz nach sechs Uhr abends, Hamza geht langsam, seine Worte vermischen sich mit dem Rauschen des Windes, bald werden sie lauter, schärfer. Er wiederholt die Worte, als fürchtete er, sie zu vergessen, als hätte er Angst, der Wind würde sie davontragen. Vermischt mit dem Wind klingen sie wie ein Gebet, doch das sind sie nicht: "Es war sein Land. Es war sein Zuhause. Er wollte hier begraben werden", sagt der 30-Jährige.



Hamza spricht von seinem Vater. Das Fleckchen Land am Rand der Stadt war stets der Ort, an dem er Ruhe fand. Heute ist es das Grab von fünf Menschen. Hamzas Vater, seine drei Brüder und ein Cousin, abgeführt in einer Winternacht, getötet ohne Gnade.



Das Haus der Familie, ein ockerfarbener Bau, wie alle anderen Häuser bedeckt von rotem Sand, ist zu einem Zuhause der Überlebenden geworden.



Hamza ist einer der Überlebenden, weil er nicht in Libyen war, sondern in Schottland, um seinen Studienabschluss zu machen, er ist Zivilingenieur. Oder besser: Er war einer.



Als sie alle Männer der Familie entführt hatten, kam er nach Hause, um sich um die zu kümmern, die noch da waren: die Frauen, die Kinder-und um die Fragen über das Verschwinden.



Als Hamza durch die Eingangstür tritt, ruft er die Erinnerungen an jene Nacht wach: die schwarzen Autos, die draußen warten, eine Gruppe bewaffneter Männer, die auf das Dach klettert, und andere, mit Kapuzen, die sich Zutritt zum Haus verschaffen, alle Türen aufreißen und die Männer mitnehmen, einen nach dem anderen.



Hamza kennt jedes Detail, denn seine Mutter und seine Schwestern haben ihm seither jeden Tag von dieser Nacht erzählt.



Jetzt bewegen sich die Frauen im Haus, die anderen Überlebenden, wie Gespenster. Sie huschen zwischen der Wäsche hindurch, die zum Trocknen aufgehängt ist, durch das Pfeifen des Windes und die Erinnerungen an ein zerbrochenes Leben.



"Mein Vater war Manager im Transportministerium. Eines Tages forderte man ihn auf, Dokumente zu unterzeichnen, um Projekte abzusegnen. Es waren Verträge, die ihnen widerrechtlich zuerkannt worden waren. Mein Vater verweigerte seine Zustimmung. Sie sagten nur: Wir schießen dir in den Kopf. Also packte mein Vater seine Sachen, verließ das Büro und fürchtete von da an um das Leben eines jeden in seiner Familie. Er plante ihre Flucht, doch noch ehe er sie aus der Stadt bringen konnte, hatte man sie schon entführt. Sie waren gnadenlos."



Wenn Hamza "sie" sagt, meint er die Al-Kani-Miliz, eine grausame bewaffnete Gruppe, die das Leben in Tarhuna über Jahre beherrscht hat.



"Jeder wusste, was hier los ist, die frühere Regierung unter Fayez al-Sarraj wusste es und unterstützte sie dennoch über Jahre, ihr neuer Verbündeter, Khalifa Haftar, weiß es, und auch die aktuelle Regierung weiß es. Ihre Grausamkeit war immer allen bekannt, und dennoch hat sie nie jemand gestoppt, denn es war einfach zu praktisch für viele, Al-Kani an ihrer Seite zu haben."

"Wir werden dich kriegen"

Hamza bekommt bis zum heutigen Tag Drohungen. Zum Beweis zeigt er sein Mobiltelefon. "Wir werden dich kriegen", steht auf dem Display, anonyme Botschaften im Auftrag der Al-Kani. Er kann nicht schlafen, ebenso wie seine Schwestern und die Kinder. Und wie seine Mutter, die seit jener Nacht kaum noch spricht oder isst oder das Haus verlässt.



"Werden sie uns vor den Mördern beschützen, früher oder später, oder werden sie das Land für immer in den Händen der Milizen lassen?" Hamza sagt das mehr zu sich selbst als zu den Leuten, die im Raum sind. Er sagt es und denkt dabei an seine Angst vor den Al-Kani, die im Gegensatz zu ihnen sicher sind, die im vergangenen April, als sie erkannten, dass der Krieg um Tripolis sich dem Ende zuneigte, Richtung Osten in die Kyrenaika geflohen sind.



Die türkische Armee war zur Unterstützung der Regierung in Tripolis angekommen, mit Männern, Kampfdrohnen und Söldnern. Tarhuna sollte die entscheidende Schlacht werden. Die Al-Kani wussten, dass es aussichtslos war, und flohen kampflos.



Seither leben sie ungestört in Bengasi, beschützt von Haftars Truppen. Wahrscheinlich warten sie darauf, dass sich der Wind erneut dreht; um sich dann, zum x-ten Mal, neu zu positionieren.



Die Geschichte der Stadt Tarhuna reicht aus, um zu erzählen, was in Libyen geschehen ist, was heute geschieht, und um die Angst zu beschreiben vor dem, was noch kommen könnte.



Die jüngere Geschichte der Stadt genügt, um die Widersprüche des ganzen Landes zu erklären; die Geheimnisse, die sich seit einem Jahr offenbaren; die Geister, begraben in Massengräbern, 17 davon wurden seit dem Ende des Krieges um Tripolis im Frühling 2020 entdeckt.



Die Al-Kani-Miliz hatte Tarhuna lange Zeit beherrscht: Sieben Brüder-Abdul-Khaliq, Mohammed, Muammar, Abdul-Rahim, Mohsen, Ali und Abdul-Adhim-unterwarfen Zehntausende Menschen acht Jahre lang ihrem Terror-Regime.



Sie waren einst Anhänger des Diktators Muammar al-Gaddafi gewesen und folgerichtig Gegenrevolutionäre nach dessen Sturz im Jahr 2011. Seither schafften sie es jedes Mal, sich neue Allianzen zu suchen, wann immer der Wind sich drehte. Sie organisierten eine schlagkräftige Brigade von Tausenden Kämpfern und übernahmen die Kontrolle in Tarhuna. Wie die meisten Milizen profitierten sie vom Zugang zu staatlichen Geldern und ernteten Zustimmung mithilfe von Waffengewalt.



Die andere Seite der Macht folgte den Regeln ethnisch begründeter Rache und Erpressung. Ihre Autorität sicherte sie ab, indem sie Terror verbreitete.



In Tarhuna erinnern sich die Leute an eine Parade eines Konvois ihrer Militärfahrzeuge im Jahr 2017. Auf dem Dach eines weißen Pick-ups lagen zwei Löwinnen als Symbol der Angst, die den Bewohnern von den Al-Kani-Brüdern eingeflößt werden sollte. Man erzählt sich, dass die sieben Brüder die Löwinnen mit den Leichen ihrer Feinde fütterten.