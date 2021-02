„Schulz & Böhmermann“: Um Kopf und Kragen

Mit der Gesprächsendung „ Schulz & Böhmermann“ versuchen der Satiriker Böhmermann (34) und der Singer/Songwriter Schulz (42), ein wenig Chaos und Anarchie in das Fernsehen der gleichförmigen Promi- und Befindlichkeits-Plauderrunden zu bringen. Fast zwanzig Talkshows gibt es aktuell im deutschen Fernsehen. Und hier soll alles anders sein? Runder Tisch, verdunkeltes Studio, ein loses Thema; dazu Gäste, die etwas zu erzählen haben. In der ersten Folge geben sich Ex-Wettermoderator Jörg Kachelmann, der Gangsta-Rapper Kollegah und der Arzt-Hochstapler Gert Postel die Klinke in die Hand. Dazu gibt es keine fixe Redezeit. Wer nicht aufpasst, kommt unter die Räder – oder wird eben nicht gehört. In der ersten Folge erwischt es Anika Decker, die wohl kommerziell erfolgreichste Drehbuchautorin Deutschlands („Keinohrhasen“), eiskalt. Bei soviel Plapperwahnsinn wird sie zur leisen Zuseherin, und die Talksendung zur Ego-Show.