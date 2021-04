Das Gefühl kennt jeder, inzwischen ist es auch wissenschaftlich gut dokumentiert: Zu viele E-Mails treiben den Menschen in den Wahnsinn. Die pandemische Homeoffice-Situation hat die Lage noch verschärft. Die potenzielle Erreichbarkeit erstreckt sich immer weiter in den privaten Bereich, die Unruhe wird zum Dauerzustand und längst nicht mehr nur durch E-Mails, sondern auch durch etliche zusätzliche Chat- und Kurznachrichtendienste gefördert.

In Studien zeigen Probanden markant erhöhte Stress-Signale, sobald sie mit ihren E-Mail-Accounts konfrontiert sind. Die möglichen Langzeitfolgen

reichen von Herz-Kreislauf-Problemen bis zur Erschöpfungsdepression. Fazit einer Studie an der University of California in Irvine: Unternehmen sollten ihre E-Mail-Kommunikation nach Möglichkeit einschränken – nicht zuletzt auch aus Eigeninteresse. Tatsächlich zeigen sich Mitarbeiter, denen klare Nichterreichbarkeitszeiten zugestanden werden, im Schnitt signifikant motivierter. In Frankreich existieren bereits arbeitsrechtliche Ansprüche auf E-Mail-Auszeiten.