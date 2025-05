Zum Tod von Elisabeth Orth: Haltung war ihr größtes Talent

Eine Haltung, die sie auch an ihren Sohn, den Schauspieler Cornelius Obonya, weitergegeben hat, der bei einer Gedenkrede im KZ Ebensee sagte: „Meine Großeltern Paula Wessely und Attila Hörbiger waren beide an dem Propagandafilm ‚Heimkehr‘ beteiligt. Nicht aus voller Überzeugung, aber in üblicher Mitläuferschaft mit den Mächtigen, die dem Regime gewogenen Künstlern freie Ausübung ihres Berufes und ihrer Berufung und damit eine Karriere in Aussicht stellten.“

Einen Tag nach ihrem Tod am vergangenen Samstag, dem 17. Mai, feiert Elfriede Jelineks „Burgtheater” ebendort seine Wiener Premiere: In jener „Posse mit Gesang“ werden die Verstrickungen der Schauspieldynastie Wessely-Hörbiger offengelegt. Elisabeth Orths Mutter Paula Wessely, gleich zu Beginn in einem Ausschnitt aus dem Propagandafilm „Heimkehr“ gezeigt, indem sie der hetzerischen Karikatur eines jüdischen Textilhändlers in ihrem unnachahmlichen Singsang mit dem Satz „Sie wissen doch, wir kaufen nicht bei Juden!“ abwinkt. Nach einem überraschend unfrenetischen Applaus, trotz der Meisterleistungen der Schauspielerinnen (allen voran Mavie Hörbiger und Caroline Peters), tritt Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann auf die Bühne, verleiht der Trauer ob des Verlusts der Doyenne Ausdruck, ein Bild der Orth wird eingeblendet, das ihrer stetigen Wachheit im Ausdruck gerecht wird, eine Schweigeminute wird eingehalten. Unkommentiert bleibt bei diesem etwas tollpatschigen Umgang mit dem Tod der Doyenne, mit welcher Offenheit, Direktheit und mit welchem Wahrheitsfanatismus die Erstgeborene des Schauspieler-Powerpaars Paula Wessely und Attila Hörbiger die Debatte, die rund um die Uraufführung des Jelinek-Stücks im November 1985 entflammt war, begleitete.

So gesehen hatte Elisabeth Orth schon damals grünes Licht gegeben für eine Aufführung, die erst 40 Jahre später erstmals in Wien stattfinden sollte.

Es war nicht nur wegen der Vergangenheitslast eine schwere Aufgabe, dem Nervenzentrum österreichischer Darstellungskunst zu entstammen. Ihre Eltern waren nicht einfach Schauspieler, sondern die Schauspieler, die erste Adresse an der ersten Adresse, dem Burgtheater: Paula Wessely und Attila Hörbiger. Nach dem Krieg wurden beide wegen ihrer Kollaboration mit dem Regime mit einem Auftrittsverbot belegt. Im profil-Interview erzählt sie: „Das Verbot stürzte meine Mutter in eine schwere Nervenkrise. Die Eltern litten tatsächlich Existenzängste. Meine Mutter hat später öfter gesagt: ‚Der Vater war ja viel länger gesperrt, ich war es nur ein Dreivierteljahr.‘ Über diese Aussage habe ich mich gewundert. Als ob das etwas zum Aufrechnen sei!“

Elisabeth Orth ist Wahrheitsfanatikerin. Nicht nur bei der Modulation ihrer Figuren auf den Bühnen von München, Berlin und immer und vor allem von Wien, wo sie in ihrer letzten Burgtheater-Rolle im Akademietheater in Ewald Palmetshofers „die unverheiratete“ als ehemalige Denunziantin eines Deserteurs brilliert, sondern auch im Leben.

Anstand haben, bedeute eben auch Mühsal, Kampf, Konsequenz, Disziplin. Das schöne, fast archaische Gesicht der Orth, die Anfang 2026 90 Jahre alt geworden wäre, erzählte auch von diesen Kämpfen. Die erstgeborene Tochter von Paula Wessely und Attila Hörbiger, zu deren Geburt der Führer ein Telegramm sandte und zum „Stammhalter“ gratulierte, hat jahrelang nahezu alleinige und wahrscheinlich undankbare Aufgabe, in ihrer Familie die Verdrängungsmechanismen außer Kraft zu setzen und gelebte und mitgelaufene Geschichte vor dem Vergessen zu bewahren.

Ihre „unvergleichliche Stimme mit ihren vielfältigen Registern“, so ihr Burg-Kollege Roland Koch in einer Laudatio, erhob sie nicht nur als Maria Stuart, Medea oder Akardina in der „Möwe“, sondern auch als Hainburg-Kämpferin, Anti-Waldheim-Aktivistin, Lichtermeer-Rednerin, Demonstrantin gegen Rassismus, islamistischen Terror und (in Nachfolge der Historikerin Erika Weinzierl) als Präsidentin der Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich. Elisabeth Orth war das unermüdliche und personifizierte Engagement: „Nun ja, ich wurde unter Willy Brandt während meiner Zeit in München sozialisiert“, so Orth im profil-Interview. Hippiebraut war sie keine: „Es wurde viel diskutiert, aber ansonsten musste ich Theater spielen.“ Und es gab kaum eine Auszeichnung – von der Kainzmedaille, Grillparzerring, Kammerschauspielerin, mehreren Nestroys – die sie nicht bekommen hat. Auch von der Disziplin, die man in den „Beruf“ (den Begriff gebraucht der gesamte Hörbiger-Clan mit meist ehrfurchtsvollem Unterton) mitzunehmen hat, erzählte sie in ihren Memoiren, das den spröden Titel „Aus euch wird nie was“ trägt und damit auf den obligaten Spruch der Mutter gegenüber ihren Töchtern abzielte: „Meine Mutter hatte in jungen Jahren sehr um ihren Beruf gekämpft. Sie sorgte sich stets um unsere Zukunft. So lange ich mich erinnern kann, fiel immer wieder der schöne Satz, der für mich und meine zwei Schwestern zu einer stehenden Redewendung wurde: ‚Wenn ihr so weiter machts, aus euch wird nie was.‘“

„Raus, raus, raus wollte ich, raus aus dem Zuckertöchterldasein“, sagt sie, und gegen alle Widerstände der Eltern ist es ihr früh gelungen, sich aus dem Clan freizuschlagen: Sie entledigte sich der Last des Namens und nahm den ihrer Großmutter an, flüchtete in zwei kurze Ehen (mit einem Wiener Arzt und einem Ulmer Theaterbeau) und in die Provinz (trotz eines Burg-Angebots): „Ich empfand es besonders am Anfang bedrückend, ja belastend, dass meine Eltern berühmte Schauspieler waren, ja es schien uns Kindern, dass sie sowohl meinen beiden Schwestern als auch mir den Anfang versaut haben. Wir konnten eben nicht als unbeschriebenes Blatt beginnen, waren stets Tochter eins, Tochter zwei – hoppla, da ist doch noch eine! War das schwer? Es war!“

Die geliebte Lehrerin am Reinhardt Seminar, Susi Nicoletti, prägte zu dem Wesselyschen Präventiv-Pessimismus „Aus euch wird nie was“ dann den erlösenden Komplementärsatz: „Es ist ein Wunder, dass aus euch das geworden ist, was aus euch geworden ist.“

Mit Häme musste auch weiter gerechnet werden. Auch Hans Weigel kritisierte, dass da nach der Christiane schon wieder eine Hörbiger-Tochter sich nicht Besseres weiß, als zum Theater zu gehen. Der legendäre Kritiker und Publizist sollte später ein enger Freund – und der in Würde gescheiterte Chronist der Paula-Wessely-Biografie – werden: „Er (der Publizist und Kulturkritiker Hans Weigel) hatte eine Biografie meiner Mutter schreiben wollen. Das Projekt war schon konkret, aber sie ist ihm in letzter Sekunde abgesprungen, als es um den Film ‚Heimkehr‘ ging. Als sie sich zur Absage entschieden hatte, rief sie mich an: ‚Lilabeti, hilf, du kennst doch den Weigel.‘ Ich habe geholfen und ihm gesagt: ‚Hans, du wirst sie nicht mehr dazu bekommen.‘ Er hat es mit Anstand genommen …“

Der wunde, jahrelang so sorgfältig verdrängte Punkt war der Film „Heimkehr“, Goebbels’ propagandistische Rechtfertigung für den Polen-Angriff im Jahr 1941, in Szene gesetzt von Gustav Ucicky, „einem Freund der Mutter“. In dem Streifen hält Paula Wessely, von den Polen als Deutsche in den Kerker verbannt, eine flammende, antisemitisch verseuchte Rede für eine „Heimkehr ins Reich“. Auch der Vater, Attila Hörbiger, wirkt in dem Film mit, doch seine Dialoge waren unverfänglicher gehalten. „Als ich den Film erstmals als Erwachsene bei einer Sondervorführung mit meiner Freundin Lisl Lingens gesehen habe, habe ich einen Schnaps gebraucht“, erinnert sie sich. „Es war zum Schlechtwerden, weil sie auch noch so gut gespielt hat.“ Hat die Mutter je direkt in der Intimität des Privaten nach einer Rechtfertigung gefragt? Sie schüttelte auf die Frage den Kopf: „Ich habe das, ehrlich gesagt, auch nie mit vollem Elan betrieben. Ich wollte mir ihre Ausreden und ihre Entschuldigungen nicht anhören müssen. Dazu hat sie auch noch den Schutz genossen, den eine Tochter ihrer Mutter, selbst in einer solchen Situation, zuteil werden lässt.“

1975 hat sie ihr eigenes Buch über die Eltern geschrieben: „Märchen ihres Lebens“ – ohne dabei historische Lücken zu lassen: „Die Mutter hat das Buch lesen ‚lassen‘. Sie hat es nicht selbst in die Hand genommen, sondern es jemanden, dem sie vertraute, zum Lesen gegeben. Und als der sie entwarnte, dass es eh nicht so schlimm wie befürchtet ist, war sie beruhigt.“

Als Kind hörte sie sie im Nebenzimmer an der Melodie der Sätze feilen und variieren. Über Stunden. Nein, diesbezüglich war ihr die Mutter kein Vorbild: „Meine Mutter war eine Perfektionistin, die ununterbrochen an sich arbeitete, bis es unangenehm wurde. Ich habe mich immer geweigert, von den Eltern zu lernen.“

Aber wie die Mutter lebte, das war Vorbild – immer auf ihre Unabhängigkeit und ihr eigenes Geld bedacht. Als schon mit „Lilabeti“ das erste Kind unterwegs war, wollte Paula Wessely ihren Attila noch immer nicht heiraten, bis sie „unser jüdischer Anwalt, Marcel Friedmann, dazu vergattert hat.“ Diese Haltung war prägend, für alle drei Schwestern.

Sie selbst hat geheiratet, insgesamt drei Mal: 1968 den Schauspieler Hanns Obonya, der „der Mann war, den ich wirklich geliebt habe und von dem ich auch ein Kind wollte. Cornelius war ein Wunschkind.“ Obonya und Orth sollten nur zehn Jahre miteinander vergönnt sein: Ihr Sohn wurde im Alter von neun Jahren zum Halbwaisen.

Von Nervenkrisen der Paula Wessely ist in ihren wahrheitsfanatischen Memoiren (aufgezeichnet von Norbert Mayert) häufig Rede, von Seelenkämpfen, der Begriff Depression wird kein einziges Mal benutzt, die Krankheit nicht ausformuliert. Warum nicht?

„Es war bei uns daheim auch ein Tabuthema. Gleich nach dem Krieg hatte sie ihre erste große Depression und wurde damals auch mit Elektroschocks vom Psychiater Hans Hoff behandelt. Das klingt zwar heute schrecklich, es wurde aber besser nach den Therapien. Für uns Kinder hieß es immer: Eure Mutter ist eine so große Künstlerin, sie hat es mit den Nerven. Der Vater schützte sie in solchen Zuständen, so gut er konnte. Einmal, da spielte ich schon in München, wurde ich nach Wien gerufen, weil sie auf der Psychiatrie lag. Mir erschien sie damals unverändert, so wie immer. Auf der Station befand sich auch ein saudischer Prinz, der allen Mitpatienten goldene Uhren, die mit Brillanten umkränzt waren, geschenkt hatte. Die Männer bekamen runde, die Damen eckige. Der Mutter hat man ihre irgendwo gestohlen.“

Doch Angstzustände kannte sie genau: „Ich habe im Burgtheater Garderoberinnen (Anm.: Jargon für die Kostümdamen) und Maskenbildnerinnen, sind wie Mütter zu mir. Die wissen um meine bisweiligen Zustände Bescheid. Angst ist ein Spaltpilz, der ganze Karrieren zerstören kann. Aber eines habe ich von meiner Mutter, die auch Angst hatte, gelernt: keine Stimulanzen, kein Mut-Achterl vor der Premiere, keine Teller mit diversen Pillen, die das Lampenfieber bekämpfen.“