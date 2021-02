Zurück aus den 90ern: Die Jeansjacke

Nie ganz out, aber auch immer ein bisschen zu langweilig um wirklich hip zu sein. So brachte die Jeansjacke die Jahre seit den 1990ern zu. Nun scheint der Durchhänger vorbei zu sein: In den letzten Monaten wird die Jeansjacke wieder häufiger auf den Schultern verschiedenster It-Girls gesichtet. Das dunkle eng anliegende Modell, das Madonna 2001 mit ihrem Video zu "Ray of Light" wieder kurz zum Trend-Teil kürte, weicht dabei dem klassischen Oversize-Modell in hellblau.