Zwei Gänge mit … Eveline Steinberger

Eveline Steinberger sitzt mitten im Raum mit Blick auf den Eingang. Sie bestellt Hühnerbrust mit Spargel (13 Euro), ich nehme Tagliatelle mit Chèvre und Zitrone (12 Euro). Die Nudeln sind so bissfest wie in der Sonne geschmolzene Gummibären, und das passt ganz gut zur Sauce, aber ins „Chez Bernard“ geht sowieso niemand wegen des Essens. Die Aussicht von der Terrasse ist toll, die Inneneinrichtung großartig, und wenn man gern Promis spottet, dann ist man hier zumindest abends genau richtig. Aber Steinberger schaut sich nicht um, sie isst konzentriert und mit großer Gelassenheit. Wir reden über die Start-up-Szene, die sie spannend findet, weil immer wieder neue Innovationen und Geschäftsmodelle über ihren Schreibtisch wandern. In der Regel beteiligt sie sich an Firmen aus dem Energiesektor, steckt Geld, Know-how und Kontakte rein und steigt nach vier, fünf Jahren wieder aus. Wie sie an die lohnenden Investments kommt? Durch ihr Netzwerk, so Steinberger: „Wir investieren immer unser eigenes Geld. Da ist man natürlich sehr sorgsam bei der Auswahl der Beteiligungen. Niemand verliert gern sein Geld.“ Die Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ sei da eher untypisch, meint sie, aber wenn man ihr genau zuhört, dann ist das für sie in erster Linie eben – eine Show: „Ich finde Unternehmersein sinnstiftend, und in Österreich gibt es da durchaus noch Potenzial. Ich sehe mich als Testimonial fürs Unternehmerinnensein. Wenn auch nur einige wenige mich als Role Model sehen, dann ist das schon gut.“ Sie sagt das sehr langsam, sehr bestimmt. Mit der SPÖ hat Eveline Steinberger mittlerweile gebrochen, und auch ihren Doppelnamen hat sie in einem eher unangenehmen teilöffentlichen Scheidungsverfahren abgegeben. Irgendwann tauchte ihr Privatleben in den Klatschspalten auf, gut gefüttert mit Fotos ihres Instagram-Accounts, Gerüchte über neue Beziehungen machten die Runde, so lange, bis Steinberger irgendwann aufgab zu dementieren.