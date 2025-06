Wissen aus 55 Jahren profil testen und gewinnen!

© Lisa Edi

Gewinnen Sie zwei Tickets für ein Konzert beim Grafenegg Festival

Das Grafenegg Festival geht an vier Wochenenden von 14. August bis 7. September über die verschiedenen Bühnen am Gelände des malerischen Schlossparks. Unter der künstlerischen Leitung von Rudolf Buchbinder gastieren renommierte Spitzenorchester und internationale Künstler:innen in Grafenegg. Die Bandbreite an Musik reicht dabei von Lied und Kammermusik bis zu glänzend instrumentierten, eindrucksvollen Orchesterbildern.