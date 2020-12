Tägliche Turnstunde: Leibestrübungen

Olympische Disziplin Possenreißen

Bildungsministerin Claudia Schmied reagierte auf den legislativen Wunschzettel mit gütigem Verständnis: „Bewegung und Sport sind einfach wichtig für Gesundheit, Wohlbefinden und Konzentrationsfähigkeit.“ Man werde mit Experten „im Rahmen der bestehenden Budgets die Maßnahmen zur Umsetzung der täglichen Sport- und Bewegungseinheit“ ausarbeiten. Manche von Schmieds Experten taxieren die Kosten in personeller (mehr Turnlehrer) und infrastruktureller (mehr Turnsäle) Hinsicht auf 300 Millionen Euro – ab Beschluss. Und 200 Millionen in den Folgejahren. Die tägliche Turnstunde an Österreichs Schulen ist damit so wahrscheinlich wie die tägliche rotweißrote Goldmedaille bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro.

Aber immerhin: Wäre Possenreißen olympische Disziplin, Peter Wittmann wäre Medaillenanwärter, ebenso sein Partner im Koalitionszweier, Peter Haubner, ÖVP-Abgeordneter, Chef des schwarzen Dachverbands Sportunion und als Vizepräsident der Bundes-Sportorganisation zweithöchster Leibesübungsfunktionär im Land. Zum erweiterten Favoritenkreis würde der Rest der roten und schwarzen Abgeordneten zählen. Deren Entschließung an die Bundesregierung ist wie ein Heiratsantrag, über dessen schwindligen Gehalt bei beiden Betroffenen von Beginn an Einigkeit herrscht.