Hubert Wallners Bistro „Seensucht“ - ein Koch am Wörthersee

So ruhig wie einem hier, kurz vor Saisonstart, der See zu Füßen liegt, so will man es auch im Bistro „Seensucht“ angehen – und setzt also auf Casual Dining. Wallner und Dolleschall beschreiben es selbst so: „Mit unserem Casual-Dining-Konzept für jeden Tag wollen wir ein Place to be für Einheimische sein, und das auch außerhalb der Hauptsaison.“ Nur so lässt sich wahrscheinlich auch erklären, warum man hier am See, bei Sonnenschein, am Samstag zu Mittag einen „Businesslunch“ serviert bekommt. Panikartiger E-Mail-Check. Keine einzige im Eingang. Umso besser, kümmern wir uns ums Essen.

Das Menü beginnt mit einer Schaumsuppe vom Spargel aus dem Lavanttal und falschen Gnocchi, also richtigen Brandteigkrapfen. Die schwimmen zum Glück nicht in der Suppe, sondern sind daneben aufgespießt worden. Gute Entscheidung, sowohl fürs Auge als auch für die Knackigkeit. Die Suppe selbst wird von Löffel zu Löffel süßer; das Kerbelöl verstärkt den Eindruck.