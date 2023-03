Abholzung, Schmuggel, Greenwashing: Das schmutzige Geschäft mit dem Wald

Von den holzreichen Tropen Asiens und Südamerikas über die entlegenen Forstgebiete im Westen Kanadas bis hin zu den riesigen Urwäldern Rumäniens – das, was gemeinhin als die grüne Lunge unseres Planeten verstanden wird, ist drauf und dran, Schauplatz eines riesengroßen Trugschlusses zu werden. Kaum ein Rohstoff hat ein so gutes Image wie Holz. Es gilt als natürlich, umweltfreundlich und „nachwachsend“ – ein geradezu unschlagbares Argument. Fast so, als wäre jeder einzelne Baum ein mir nichts, dir nichts in die Höhe schießendes Perpetuum mobile. Doch dort, wo der Mensch mit industrieller Härte eingreift, können über Jahrzehnte und Jahrhunderte wirkende Kreisläufe der Natur rascher in sich zusammenbrechen, als sich das Wort „Motorsäge“ buchstabieren lässt.

Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ist von 1990 bis 2020 weltweit eine Fläche von geschätzten 420 Millionen Hektar Wald der Abholzung zum Opfer gefallen. Das entspricht der Größe der Europäischen Union. Ein Teil des Verlusts konnte – global betrachtet – durch Aufforstung oder natürliches Wachstum wieder wettgemacht werden. Dies freilich nur flächenmäßig. Junge Nachpflanzungen sind ökologisch nicht automatisch mit besonders wertvollem Altbestand – etwa in Regenwäldern – gleichzusetzen.

Internationale Recherche

Unterm Strich hat die Erde in den vergangenen drei Jahrzehnten 178 Millionen Hektar Wald eingebüßt. Zum Vergleich: Österreich würde in diese Fläche mehr als zwanzig Mal hineinpassen. Dass der Verlust nicht noch drastischer ausgefallen ist, liegt daran, dass sich das Tempo der globalen Abholzung seit 2010 verlangsamt hat. Ein positiver Trend, der jedoch nicht in Stein gemeißelt sein muss. Auf der Suche nach Ersatz für fossile Brennstoffe – insbesondere für Erdgas aus Russland – steigt der Hunger nach Holz. Wenn zum Beispiel in europäischen Kraftwerken statt Kohlen Pellets verfeuert werden, die zuvor in den USA produziert und über den Atlantik transportiert worden sind, wirkt die Klimabilanz des natürlichen Rohstoffs Holz gleich viel weniger überzeugend.