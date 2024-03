Alles muss raus: Wie die Signa-Rettung gescheitert ist

Am kommenden Montag geben einander im siebten Stock des Wiener Handelsgerichts die Gläubigervertreter der wichtigsten Signa-Sparten die Klinke in die Hand. Um 13 Uhr sind jene der Signa Prime Selection AG zur „Sanierungsplantagsatzung“ geladen, zwei Stunden später die der Signa Development Selection AG. Dort stimmen sie über die Zukunft von dem ab, was einst die beiden stolzesten Flaggschiffe im Benko-Universum waren: die „Prime“ mit hochklassigen Gebäuden in besten Lagen wie dem „Goldenen Quartier“ in Wien oder dem „Kaufhaus Tyrol“ in Innsbruck; die „Development“ mit riesigen Immobilien-Entwicklungsprojekten in Österreich, Deutschland und Norditalien. Es geht um Milliarden. In den Tagen vor der Gläubigersitzung wurden die Weichen derart gestellt, dass am Ende des Tages nichts mehr von den Unternehmen übrig bleiben könnte. Neues Ziel: die Verwertung des gesamten Vermögens unter Aufsicht eines Treuhänders – profil berichtete exklusiv. Faktisch ist das ein Eingeständnis, dass die bisherigen Rettungsversuche gescheitert sind.

Wie konnte es dazu kommen? So aggressiv das Geschäftsmodell der Signa im vergangenen Jahrzehnt war, so zaghaft nahm man im Vorjahr die Rettung in Angriff, als sich die Probleme bereits mehr als deutlich abzeichneten. Maßnahme eins: Ein erfahrener Sanierungsexperte aus Deutschland sollte es richten. Arndt Geiwitz dürfte seinen Job jedoch letztlich nie so wirklich angetreten haben. Maßnahme zwei: Ende November 2023 schickte man die Signa Holding GmbH in die Insolvenz – eine Art Dach-Gesellschaft ohne direkten Zugriff auf das Immobilienvermögen. Ein Insolvenzversuch unter den gelindest möglichen Mitteln, nämlich unter Eigenverwaltung des bisherigen Managements. Die Eigenverwaltung wurde später aufgegeben. Maßnahme drei: Bei der Signa

Prime und der Signa Development übernahm der prominente Sanierer Erhard Grossnigg das Ruder. Bald darauf musste aber auch er für die beiden Immobilien-Holdings Insolvenz beantragen. Versuche, Geldgeber aufzutreiben, um eine einigermaßen geordnete Sanierung durchzuführen, fruchteten bei „Development“, nicht jedoch bei der „Prime“, wo es um ein Vielfaches an benötigtem Kapital gegangen wäre. Jetzt wird abverkauft, und das, was dabei hereinkommt, an die Gläubiger verteilt.

Die teuerste Firmenpleite Österreichs ist jedenfalls auch der komplizierteste Sanierungsfall. Wobei: Von einer klassischen Sanierung, in der das Unternehmen quasi gesundgeschrumpft wird und nach zwei Jahren weitergeführt wird, kann bei Signa keine Rede mehr sein. Wie profil exklusiv berichtete, wird das Vermögen der Signa Prime – der Luxusimmobiliensparte von Signa – treuhändisch an die Gläubiger übergeben. Die gleiche Lösung ist auch für die Signa Development geplant, also die Immobilien-Entwicklungseinheit.