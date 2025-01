Anti-Korruptionsakademie IACA: Ermittlungen gegen Ex-Chef eingestellt

Es war eine Affäre, die vor eineinhalb Jahren für Schlagzeilen sorgte: Ausgerechnet der damalige Chef der Internationalen Anti-Korruptionsakademie (IACA) mit Sitz in Laxenburg in Niederösterreich wurde Mitte 2023 wegen im Raum stehender schwerer Vorwürfe von seinem Posten abgezogen – profil berichtete. In einer anonymen Anzeige soll von privaten Reisen die Rede gewesen sein, die als berufliche deklariert worden wären. Von falsch verrechneten Spesen. Oder auch davon, dass zweckgewidmete Gelder nicht für vorgesehene Projekte genutzt worden wären. Nun, eineinhalb Jahre später, ist der strafrechtliche Verdacht vom Tisch.

Wie die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Freitag auf profil-Anfrage bestätigte, wurde das Ermittlungsverfahren gegen Stelzer, das wegen des Verdachts der Untreue geführt worden war, eingestellt. Dies erfolgte per Verfügung vom 27. Jänner. Die umfangreiche Einstellungsbegründung umfasst laut Auskunft rund 75 Seiten. Succus: Stelzer habe als IACA-Chef bei Postenbesetzungen, Dienstreisen und Spesen einen durchaus weiten Ermessensspielraum gehabt – und er habe aufgrund dieses Pouvoirs im Rahmen seines Ermessensspielraums gehandelt. Somit liegt kein wissentlicher Befugnismissbrauch vor. Teils sei kein Schaden feststellbar gewesen, teils keine Schädigungsabsicht.