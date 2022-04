Seinem Lebenslauf zufolge war Konov in der Vergangenheit in diversen nationalen Arbeitsgruppen tätig gewesen – unter anderem für das Antikorruptions-Direktorat des russischen Präsidenten und für das Verteidigungsministerium. Die russische Universität, an der Konov lehrt, verfügt ebenfalls über eine Art Aufsichts- beziehungsweise Beratergremium. Diesem zehnköpfigen „Supervisory Council“ gehören vier Personen an, die sich auf internationalen Sanktionslisten wiederfinden: Gegen German Gref, Chef der teilstaatlichen Sberbank, und Sergey Kiriyenko, stellvertretender Stabschef der Präsidialverwaltung von Wladimir Putin, bestehen US-Sanktionen. Der russische Vize-Premierminister Dmitry Chernyshenko und der Ex-Politiker Alxander Shokhin wiederum stehen auf der Sanktionsliste der EU. Shokhin fungiert gleichzeitig auch als Präsident der Universität, an der IACA-Aufsichtsratschef Konov lehrt.

Operativer Leiter der IACA ist seit März 2020 der österreichische Diplomat Thomas Stelzer. Er folgte – nach einer längeren Vakanz – Martin Kreutner. Der einstige Chef des Büros für Interne Angelegenheiten im Innenministerium hatte die Akademie maßgeblich aufgebaut (heute ist Kreutner einer der Proponenten des Anti-Korruptionsvolksbegehrens).

Mission-Statement der IACA ist es, all jenen Unterstützung zu bieten, die ihre Antikorruptionssysteme stärken wollen. Auf profil-Anfrage verweist die IACA-Führung auf eine klare Haltung gegen den Krieg in der Ukraine. Im Vorjahr hätten die russischen Beitragszahlungen rund 43.000 Euro ausgemacht. Ein Rückgang der Einnahmen in diesem Ausmaß hätte relativ geringe Auswirkungen. Die IACA verweist darauf, dass die Mitglieder des Gouverneursrates von der Mitgliederversammlung gewählt werden – „unter Berücksichtigung ihrer Qualifikation und Erfahrung“ und einer fairen geografischen Verteilung. Die Mitglieder würden nicht als Vertreter ihrer Staaten tätig, sondern nur in ihrer persönlichen Eigenschaft.