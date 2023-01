Causa Kurz: Finale erster Akt

Es ist ein Aktenstück, das kaum nüchterner gestaltet sein könnte: wenige Absätze, sauber untergliedert mit Hilfe römischer sowie arabischer Ziffern, ein paar Unterstreichungen, viele Verweise auf Paragraphen. Keine knalligen Überschriften, stattdessen durchgehend trockenes Juristendeutsch. Und dennoch markiert dieses knapp zweieinhalbseitige Papier einen Meilenstein.

Das Dokument stammt aus dem wohl wichtigsten Ermittlungsverfahren der jüngeren österreichischen Justizgeschichte: jenem seit Mitte 2019 stetig anwachsenden Verfahrenskomplex, in dessen Rahmen diverse Verdachtslagen gegen zahlreiche – größtenteils frühere – hochrangige Vertreter von ÖVP und FPÖ geprüft werden. Die besondere Brisanz jener Anordnung, die am 4. Jänner 2023 von einer Oberstaatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) per Unterschrift abgefertigt worden ist, liegt darin, dass sie auch mehrere Namen beinhaltet. Einer davon lautet: Sebastian Kurz.

Bericht an Oberbehörden

Mit dieser im Ermittlungsakt dokumentierten Verfügung setzt die WKStA jenes interne Prozedere in Gang, das möglicherweise in eine Anklageerhebung münden könnte. Konkret trennt sie jene Teil-Causa vom Gesamtkomplex ab, in der es um den Verdacht geht, der damalige Bundeskanzler Kurz habe im Juni 2020 vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt. Der Verfahrenstrennung erfolgt, da die WKStA diesen Teil der Ermittlung abgeschlossen hat und für entscheidungsreif hält. Die Staatsanwaltschaft dürfte sich jedenfalls bereits festgelegt haben, ob sie Kurz vor Gericht stellen will oder nicht: Ein Sprecher bestätigte am Freitag, dass die WKStA einen sogenannten Vorhabensbericht in Bezug auf drei Beschuldigte an ihre Oberbehörden auf den Weg gebracht habe. Namen nannte die Ermittlungsbehörde nicht.