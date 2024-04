Causa Ott: Die verräterischen Marsalek-Chats des MI5

„ Evakuierung“ nach Dubai

Egisto Ott und Martin Weiss waren einst treue Staatsschützer – irgendwann haben sie laut Verdachtslage jedoch die Seiten gewechselt und wurden zur Gefahr für die Republik. Ott steht seit dem Jahr 2017 in Verdacht, für Russland spioniert zu haben. Beide Männer wanderte im Frühjahr 2021 in U-Haft, auch weil sie Marsalek bei der Flucht geholfen haben sollen. Sie stritten strafrechtliches Fehlverhalten immer ab. Die Marsalek-Chats aus Großbritannien werten die Ermittler aber dahingehend, dass sie ihre Tätigkeit munter fortsetzten.

„Positive News, our friend was released by the police two hours ago“, schreibt Marsalek an R. am 24. Jänner 2024. Das war genau jener Tag, an dem Martin Weiss aus der U-Haft entlassen wurde. Und Margasalek ergänzte: „I just managed to evacuate my Austrian guy to Dubai. That was quite an adventure as well. We were worried they’d arrest him again at the airport.“ Übersetzt: Ich habe es geschafft, dass mein Österreicher nach Dubai evakuiert wird. Das war ziemlich abenteuerlich – auch, weil wir Sorge hatten, dass er am Flughafen wieder verhaftet wird. Die Justiz ließ Weiss damals aber laufen. Er hatte versprochen, an der weiteren Aufklärung mitzuwirken. Er kündigte auch an, dass er wieder nach Dubai wolle, wo er lebt und arbeitet. Interessanterweise achtete man bei seinen Einvernahmen nicht einmal darauf, dass Weiss auch wirklich eine konkrete Adresse samt Hausnummer angab.

Ott wurde wenig später aus der U-Haft entlassen. Und wie es aussieht, werkten die beiden Ex-BVTler weiter wie zuvor. An Marsalek wurden – so der Verdacht der Ermittler – gestohlene Mobiltelefone von höchstrangigen Beamten des Innenministeriums übergeben. Und zumindest ein verschlüsselter Laptop, wie ihn nur westliche Sicherheitsbehörden verwenden, soll über Umwege zu Marsalek gewandert sein. Zwei weitere derartige Computer wurden nach Otts Verhaftung gefunden. Woher die SINA-Laptops gekommen, ist Gegenstand der Ermittlungen in Österreich und Deutschland.

Einbruch beim Erzfeind Putins

Wie jedoch der Transport des einen Laptops nach Russland im Juni 2022 vonstatten gehen sollte, das zeigen die sichergestellten Marsalek-Chats. Wobei das Vorgehen auf den ersten Blick weniger professionell wirkt, als man es von echten James Bonds erwarten würde: R. und Marsalek besprechen tagelang Zugfahrpläne. Wie und wo ein Laptop übergeben werden sollte inklusive Passwort. Übergabeort sollte die Wohnung von Otts Schwiegersohn in Wien-Floridsdorf sein. Der ist beruflich viel auf Reisen, Ott Senior hat einen Schlüssel.

Die Abholung dieses ersten Laptops war – den Chats zufolge – erfolgreich. Aber man war offenbar auch noch an einem anderen Computer interessiert. Ein Laptop, den man nicht einfach abholten konnte, sondern zuerst einmal stehlen musste. Es handelt sich um ein Gerät von Christo Grozev, dem Chefredakteur von Bellingcat, erklärter Erzfeind Putins. Er lebte zeitweise in Wien. In Sommer 2022 organisierte Marsalek laut Verdachtslage, dass in Grozevs Wohnung eingebrochen wurde und ein Laptop aus einem Safe entwendet werden konnte. „Sadly no money or jewelry in the Safe. almost disappointed“, schrieb R. an Marsalek. (Traurig, kein Geld oder Juwelen im Safe. Ziemlich enttäuschend). Marsalek freute sich dennoch: „I want to see Grozev’s reaction when he opens the safe and the laptop is missing.“ Und hoffte beinahe kindisch auf eine Reaktion Grozevs in den sozialen Medien: „Let’s see on Twitter what Grozev will say“.

Außerdem wälzte man Überlegungen, Taschendiebe zu engagieren, um Grozevs Handy zu stehlen. Dies war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, wie er gegenüber „profil“ bestätigt.