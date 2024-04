Causa Ott: Martin Weiss, der dritte Mann im Spionageskandal

Dem Recherchekollektiv liegt ein umfangreicher Anlassbericht der sogenannten „AG Fama“ vom 19. Februar 2024 vor. Das ist jene Ermittlereinheit der Kriminalpolizei, welche die Causa Ott für die fallführende Staatsanwaltschaft Wien operativ vorantreibt. In ihrem Bericht regen die Ermittler diverse Maßnahmen an – insbesondere auch in Bezug auf Weiss. Demnach will man nicht nur die Wohnung des Ex-Verfassungsschützers und Marsalek-Vertrauten in Dubai im Rechtshilfeweg filzen lassen. Die „AG Fama“ spricht sich gleich auch für dessen Festnahme aus.

Gemäß Verdachtslage soll Weiss in Sachen Russlandspionage als Bindeglied zwischen Marsalek und Ott fungiert haben – alle haben sämtliche Vorwürfe immer bestritten. Besonders bitter: Anfang 2021 wurde Weiss in Wien bereits kurzzeitig festgenommen. Damals hatte sich herausgestellt, dass er nach Auffliegen der Wirecard-Pleite den jähen Abflug Marsaleks von Bad Vöslau in Richtung Osten mitorganisiert hatte. Fluchthilfe also. Er bestritt das und beteuerte, an der Aufklärung mitwirken zu wollen, die Ermittler ließen ihn laufen, er setzte sich postwendend nach Dubai ab – gemäß Verdachtslage unterstützt von Marsalek, der die Aktion in einer Chatnachricht als „Evakuierung“ bezeichnet haben soll.

Die zweite, vertane Chance

Doch die Justiz hätte noch eine zweite Chance gehabt – diesmal in Deutschland. Während Weiss in Österreich mit Abwesenheit und Nicht-Greifbarkeit glänzte, tauchte er im April 2022 bei der Staatsanwaltschaft München auf, um Aussagen zu tätigen. Was offiziell unter dem Titel Beschuldigteneinvernahme lief, betrachtet die „AG Fama“ in ihrem Bericht nun als „eine mit Jan Marsalek akkordierte „Entlastungshandlung„“. Die Vernehmung durch die Münchner Staatsanwaltschaft sei „ohne Information oder Abstimmung mit österreichischen Justiz- oder Polizeidienststellen“ erfolgt, grollen die heimischen Ermittler. Außerdem dürfte es „Zusagen gegenüber dem Beschuldigten“ gegeben haben. Gemeint ist offenbar, dass die Münchner Weiss zugesagt hätten, dass er wieder gehen darf.