Putins geheimer Krieg mit Österreich

Seit Jahren fordern Expertinnen und Experten daher eine Ausweitung des Spionageparagrafen, sodass zumindest EU-Staaten geschützt werden. Selbst der Verfassungsschutzbericht 2022 warnt, dass die gängige Rechtslage „zu einem sehr hohen Aufkommen fremder Nachrichten- und Geheimdienste in unserer Republik“ führt. Erst durch den Spionagefall Ott kommt Bewegung in die Sache: Die Regierung will diese Lücke nun schließen.

Man kann hierzulande zudem besonders sicher spionieren: Die Höchststrafe von fünf Jahren Haft ist im internationalen Vergleich lächerlich gering und kaum abschreckend. Ein Vergleich zu Deutschland: Dort steht auf Landesverrat lebenslang. Und skurril: Es hat im Justiz-Sprengel Wien in den vergangenen Jahrzehnten nicht eine einzige Anklage wegen Spionage gegeben. Auch weil in Österreich nur Spionage gegen Österreich strafbar ist. Ob nun also etwa die USA Russland ausspioniert oder der Iran China: Das wird in Österreich geflissentlich ignoriert. Selbst verbündete Länder wie EU-Staaten dürfen in Österreich ausgehorcht werden.

Wien gilt als Hauptstadt der Spione. Das neutrale Österreich ist für nachrichtendienstliche Tätigkeiten zwischen West und Ost geografisch gut gelegen. Weil große internationale Organisationen wie UNO, OPEC oder OSZE hier beheimatet sind, ist die ganze Welt in Wien gut vertreten. Dass Wien eine Stadt mit hoher Lebensqualität ist, zieht mitunter auch hochrangige Nachrichtendienstler an.

Russland betreibt in Österreich eine der größten Botschaften Europas. Mit Stand April 2024 waren insgesamt 140 Diplomaten des Kreml an Botschaften und multilateralen Vertretungen akkreditiert. Im April 2013 (vor der Annexion der Krim im Jahr 2014) waren es noch 176. Wie profil erfahren hat, wurden im geheimen Nationalen Sicherheitsrat vor einigen Tagen knapp 60 dieser offiziell akkreditierten Diplomaten als Spione eingestuft. profil liegt eine Namensliste vor – es handelt sich um hochrangige Botschaftsmitarbeiter, Abteilungsleiter bei der UNO, der OSZE oder Mitarbeiter der Atombehörde IAEO.

Die wahre Dimension ist viel größer: Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) führt derzeit 503 Personen als in und von Österreich aus operierende russische Spione. Das sind neben den offiziellen Diplomaten etwa Lehrpersonal, Verwaltungspersonal an Botschaften, Facharbeiter in Unternehmen – oder auch schlicht Journalisten.

Das ist viel – wie wieder der Vergleich zu Deutschland zeigt. Dort musste Russland vergangenes Jahr ganze vier Konsulate schließen, es gibt nur mehr die Botschaft in Berlin und eine Vertretung in Bonn. Etliche Personen, die unter Spionageverdacht stehen, wurden ausgewiesen. In Österreich waren das seit 2020 insgesamt elf Personen. Aber Russland ist hier noch immer mit sehr vielen Ressourcen vertreten – zum Ärger Deutschlands. Denn nichts hindert die Spione daran, sich ins Auto zu setzen, über die EU-Grenze zu fahren und ihren operativen Tätigkeiten so nachzugehen. Von Österreich aus wird – auch traditionell – in anderen Ländern operiert.

Johannes Peterlik war als Generalsekretär im Außenministerium in engem Austausch mit Egisto Ott. Peterlik ist der Mann einer Ex-BVT-Mitarbeiterin, die mit ihren Aussagen die BVT-Razzia 2018 mitauslöste. Laut Plänen sollte er einen Geheimdienst im Außenministerium installieren, in dem Ott und mehrere seiner Zuarbeiter Jobs bekommen sollten - und Peterlik soll die Formel für das Nervengift Nowirschok weitergegeben haben. Er hat sämtliche Vorwürfe immer bestritten.

Der Fall Ott hatte bisher auf diplomatischer Ebene noch keine Konsequenzen. Weder wurde der russische Botschafter einbestellt, noch wurden russische Diplomaten ausgewiesen. Der grüne Abgeordnete David Stögmüller kritisiert das harsch: „Es ist verwunderlich und unerklärlich, dass bei einer der größten Spionageaffären der Geschichte nicht reagiert wird. Das lässt vermuten, dass das Außenministerium es sich nicht mit Russland verscherzen will. Wenn man sich den Fall Ott anschaut, ist mir das Lachen aber bereits vergangen.“ Moskau ist weniger zimperlich: Am Donnerstag wurde ein Mitglied der Österreichischen Botschaft aus Russland ausgewiesen. Offiziell als Retourkutsche für die Ausweisung zweier Russen im März.

Es gibt viele Wege, da ranzukommen – oft sind diese subtil, unsichtbar, nur schwer greifbar. Eine dieser für Geheimdienste immens wertvollen Informationsquellen sind Satellitendaten. Dabei geht es zum Beispiel um Internetverkehr, der über Satelliten übertragen wird, und um Telekommunikationsdaten. Es ist kein Zufall, dass auf den Dächern der diplomatischen Vertretungen Russlands in Europa deutlich mehr Satellitenschüsseln installiert sind als für den Fernsehempfang notwendig wären. Ausgerechnet in Wien befindet sich einer der wichtigsten digitalen Horchposten.

Eine Gruppierung namens „Nomen Nescio Club“ beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der technischen Seite dieser Anlage. Die Mitglieder bleiben lieber anonym – bis auf den Journalisten Erich Moechel, der diesbezüglich auch wiederholt publiziert hat. Im Gespräch mit profil beschreibt er, wie man anhand der Ausrichtung der einzelnen Schüsseln darauf schließen kann, auf welche konkreten Kommunikationssatelliten diese ausgerichtet sind. Er geht davon aus, dass die Wiener Anlage Daten aus dem Nahen Osten und aus Afrika abgreift. Russland habe in Europa ursprünglich arbeitsteilig agiert – je nach geografischer Position der jeweiligen diplomatischen Vertretungen. Mittlerweile seien von den wesentlichen Anlagen aber nur noch die in Österreich, Ungarn und in der Schweiz in Betrieb. Die Niederlande, Belgien, Deutschland und Polen hätten mit Beginn des Ukraine-Krieges gezielt technisches Botschaftspersonal ausgewiesen. Dort fehlt bei den Satellitenschüsseln seither das technische Empfangsequipment. Nicht so in Wien, wo munter weitergelauscht wird.

Der manipulierbare Mensch

Wenn Spionage von Menschen erledigt wird, sehen die in den seltensten Fällen aus wie James Bond – oder verhalten sich so. Es handelt es sich um Menschen in der Mitte der Gesellschaft mit hoher sozialer Kompetenz. Sie sind gut darin, Netzwerke zu pflegen und Menschen zum Reden zu bringen. Gar nicht so selten tarnen sich Spione als Journalisten, um Zugang zu Entscheidungsträgern zu bekommen. Manchmal ist es umgekehrt, und vermeintliche Informanten machen sich an Journalisten heran, die über Geheimnisse und großes Wissen verfügen. Manchmal – wie im Fall von Ott und Weiss – geht es um die Anwerbung von Personen, die im Staatsapparat an möglichst sensiblen Stellen sitzen.

Interessant ist die Frage der Motivation. Warum lassen sich Menschen umdrehen? In der Forschung spricht man von vier zentralen Motiven, kurz „MICE“. Das steht für Money (Geld), Ideology (Ideologie), Coercion (Zwang) und Ego. Geld ist dabei das schwächste Motiv, weil es nicht nachhaltig bindet. Ego ist dagegen stark. Denn ein Spion ist in seiner Selbstwahrnehmung eine wichtige und einflussreiche Person, die sich von der Masse abhebt. Wer also langfristig Personal rekrutieren möchte, muss mehr bieten als Geld: Es geht darum, Perspektiven zu bieten. Zu schmeicheln, einen Teppich auszurollen. Dieses Spiel aus Zuckerbrot und Peitsche hat Putin in Österreich perfektioniert.