Die ewigen Jagdgründe der Signa

Rotwild in Tirol und der Steiermark, Kaninchen im Burgenland: Für die Geschäfte der Signa war die Jagd ähnlich wichtig wie der Beton auf den Baustellen im In- und Ausland. Das Taschengeld für die exklusiven Jagdausflüge, die in puncto Geschäftsanbahnung und Netzwerkpflege zum guten Ton gehörten, zählte aber zu den ersten Budgetposten, die der Sanierungsverwalter Christof Stapf im Dezember eingesparte. Nun soll auch der eigentlich bis 2028 laufende Pachtvertrag für Benkos Hochgebirgsjagd im Tiroler Karwendel vorzeitig aufgelöst werden.