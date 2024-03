Signa-Skandal: Wie Alfred Gusenbauer zum SPÖ-Schreck wurde

Für seine jahrelang ausgeübten Funktionen erhielt Gusenbauer großzügige Vergütungen. So richtig verdient – mutmaßlich Millionen – hat er allerdings als externer Signa-Consulter. Das legt der Betrag nahe, den Gusenbauer und sein Beratungsunternehmen als Gläubiger im Insolvenzverfahren gegen die Signa fordern: 6,3 Millionen Euro. Offenbar ist der Unternehmensberater teurer als der Weinkenner.

Aus SPÖ-Sicht ist René Benko ein PR-Geschenk: Milliardär, Milliarden-Pleite, Chalet, Jacht, eng verbandelt mit den Mächtigsten im Land, vor allem mit dem früheren ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Entsprechend forsch formulierte der Parteivorsitzende Andreas Babler: „Das, was René Benko, der Multimilliardär, aufgeführt hat, war ein Raubüberfall auf jede einzelne Steuerzahlerin und jeden einzelnen Steuerzahler. Und die ÖVP war dabei Komplize.“ Doch wenn auch der eigene Ex-Parteichef dank Signa Millionen scheffelte, hat dies auch eine negative Wirkung auf die SPÖ. Andreas Babler spricht von Gusenbauer wie von einem entfernten Verwandten, von dem man nichts mehr wissen will. Im profil meinte er, Gusenbauers Tätigkeit für die Signa sei „moralisch nicht in Ordnung“. Gusenbauer war ein pragmatischer Parteichef, Babler ist ein ethisch aufgeladener.

Immun gegen Selbstzweifel

Kritik ficht Gusenbauer nicht an. In einem Ö1-Interview sagte er, bei der Signa „für gute Arbeit gute Entlohnung bekommen zu haben“. Ein typischer Satz für einen, der sich unverstanden fühlt, dies aber nicht auf zu wenig Empathie seines Gegenübers zurückführt, sondern auf dessen Mangel an Intelligenz. Als ihn ein Journalist einmal kritisch auf seine Geschäftsfelder ansprach, leitete Gusenbauer seine Ausführungen mit Aplomb ein: „Ich baue Ihnen jetzt eine intellektuelle Brücke. Ob Sie sie beschreiten, ist Ihre Entscheidung.“

Selbstzweifel kannte Gusenbauer auch in seiner Signa-Zeit nicht. Das Immobilien-Business sei „keine Raketenwissenschaft“, meinte er, und deshalb für einen wie ihn auch mühelos zu lernen. Bilanzkunde, Betriebswirtschaftslehre, Bewertungen – alles kein Problem. Gusenbauer muss sich als Aufsichtsrat für ein Naturtalent gehalten haben. Hört man sich unter Signa-Aufsichtsratsmitgliedern um, war er das auch. Seine Vorsitzführung wird als vorbildlich beschrieben. Er sei stets bestens vorbereitet gewesen und hätte die Vorstände mit präzisen bis belehrenden Fragen – Gusi-Style – sekkiert. Und das Ganze in ausgezeichnetem Englisch.

Am Ende seiner politischen Laufbahn im Dezember 2008 – er war erst 48 Jahre alt – stand er vor der entscheidenden Frage: „Modell Gabi“ oder „Modell Gusi“? Die frühere Salzburger Landeshauptfrau Gabi Burgstaller, SPÖ, war nach ihrem politischen Aus 2013 mit knapp 50 Jahren in ihren Zivilberuf in der Salzburger Arbeiterkammer zurückgekehrt. Auch Alfred Gusenbauer trat 2009 wieder seinen Dienst in der Arbeiterkammer Niederösterreich an, wechselte aber ein halbes Jahr später aus der Interessenvertretung der Unselbstständigen in die Selbstständigkeit. Er beriet den deutschen Medienkonzern WAZ, die Alpine Bau, die Novomatic, tätigte eigene Investments, saß im Board eines Bergbau-Multi und wurde Aufsichtsratsvorsitzender in Hans Peter Haselsteiners Strabag und bei der Signa.