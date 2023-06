Die Frau, die Strache hereinlegte: Neue Spur zum Ibiza-Lockvogel

„Guten Tag, ich bin Journalist bei profil. Ich würde mit Ihnen gerne über Ibiza und Herrn Strache reden.“ Als der Autor dieses Artikels diese Sätze spricht, ist es der vorläufige Höhepunkt einer aufwendigen Recherche, die bis nach Riga führen sollte. Hier in der Hauptstadt Lettlands könnte sich jene Frau aufhalten, die als vermeintliche Oligarchen-Nichte im Jahr 2017 den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf Ibiza in die Video-Falle lockte.

Zwei Tage streift profil um einen Wohnblock, schaut sich Szenen aus dem Video und Fahndungsfotos an, in der Hoffnung, eine bestimmte Frau anzutreffen und identifizieren zu können. Und tatsächlich, plötzlich taucht sie auf. Ja, sie hat große Ähnlichkeit, aber handelt es sich wirklich um die richtige Person? Schwer zu sagen: Der Lockvogel auf Ibiza war als stinkreiche Oligarchin verkleidet. Und diese Lettin steht ganz ohne Chic und Glamour da: sommerliche Alltagskleidung, kein aufwendiges Make-up, kein Pipapo. Auf Englisch angesprochen, pariert die Frau ebenfalls in dieser Sprache: „I don’t understand what you are saying.“ Übersetzt: „Ich verstehe nicht, was Sie sagen.“ Alle noch so zarten Hoffnungen auf eine Bestätigung oder gar auf ein Interview sind in diesem Moment dahin. Das hätte auch schon wieder das Ende aller journalistischen Bemühungen sein können, der ganze Aufwand umsonst. Doch dann macht die Frau eine Bewegung mit der rechten Hand.

Es ist das letzte große Fragezeichen in der facettenreichen Entstehungsgeschichte des Ibiza-Videos: Wer ist jene attraktive Dame, die im Jahr 2017 zunächst dem damaligen FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus als mögliche Käuferin für ein Jagdgrundstück entriert wurde – und die dann später Strache und Gudenus vor versteckter Kamera als mögliche Parteispenderin und vorgebliche Kaufinteressentin der „Kronen Zeitung“ den Mund wässrig machte?

Monatelange Undercover-Aktion

Es gibt zwei Menschen, die bei allen wesentlichen Stationen dieser monatelang aufgebauten Undercover-Aktion dabei waren: Einer davon ist der Sicherheitsunternehmer Julian Hessenthaler. Seine Identität war bereits wenige Stunden nach Ausstrahlung der ersten Videosequenzen im Mai 2019 enttarnt. Nach einer verbüßten Haftstrafe wegen eines Drogendelikts ist Hessenthaler mittlerweile Stammgast auf Bühnen, in Studios und bei Zeitungen. Sein Beitrag, Strache – quasi als Einfädler der Aktion – vorzuführen, hat ihm viel Applaus eingebracht. Schließlich platzte nach Veröffentlichung zentraler Video-Ausschnitte durch „Süddeutsche Zeitung“ und „Spiegel“ die türkis-blaue Bundesregierung. Strache und Gudenus nahmen den Hut. Darüber hinaus war das Video – neben einer anonymen Anzeige – ein wichtiger Ausgangspunkt für jenes Ermittlungsverfahren, das sich in der Zwischenzeit von früheren FPÖ-Verantwortlichen großflächig auch in Richtung Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dessen einstige ÖVP-Entourage weiterentwickelt hat. Alle haben sämtliche Vorwürfe immer bestritten.

Hessenthaler kam in zahlreichen Interviews zuletzt aus dem Erzählen gar nicht mehr heraus. Aber was ist mit jener Frau, die Strache und Gudenus als angeblich 300-Millionen-Euro-schwerer Köder vor die Nase gehalten wurde? „Aljona Makarov“ lautete ihr Tarnname – angeblich die Nichte eines schwerreichen Oligarchen, die überlegte, sich in Österreich niederzulassen und dies mit entsprechenden Investitionen verschiedener Art zu untermauern. Sie war auf den ursprünglich veröffentlichten Video-Sequenzen nicht zu sehen. Über sie weiß man bisher nichts – außer, dass Strache sie „schoaf“ fand, jedoch dann wegen ihrer angeblich nicht standesgemäß gepflegten Zehennägel stutzig wurde.