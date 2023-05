Causa Kurz: Antikorruptionsbehörde wertete Mails zu Spenden aus

Wahlkämpfe sind teuer. Die ÖVP bekam im Jahr 2017 von ihren Fans eine ordentliche Finanzspritze: Mehr als drei Millionen Euro konnten zusammengetragen werden, eine Rekordsumme. Grund für die Spendenfreudigkeit war der neue Star am türkisen Himmel: Sebastian Kurz war frischgebackener ÖVP-Chef und führte die Partei schließlich auch zum Sieg, er konnte die SPÖ vom Kanzler-Thron stoßen.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihre Zweifel, dass dabei alles mit rechten Dingen zuging und beleuchtet nun die Spenden an die Partei. Ein profil vorliegender Aktenvermerk zeigt, wie minutiös der Aufstieg der damaligen ÖVP-Zukunftshoffnung vom Außenminister zunächst an die Spitze der Partei und dann an die der Republik vorbereitet wurde. In einem „Sichtungsbericht“, der inklusive Beilagen mehr als 300 Seiten stark ist, tritt zu Tage, wie sich ein Netzwerk aus einflussreichen und bestens vernetzten Geschäftsleuten und Privatpersonen dafür eingesetzt hat, dass ausreichend finanzielle Mittel zusammenkommen.

Da wurden Listen mit vermögenden Personen erstellt, bei denen man Spenden keilen konnte. Es gab Einladungen zu Events in kleiner, elitärer Runde mit Sebastian Kurz – etwa ein Frühstück im Außenministerium, aber auch zu Abendessen im privaten Rahmen. Offenbar hatte eine kleiner Personenkreis die Fäden in der Hand und agierte wiederum in Abstimmung mit Vertrauten von Sebastian Kurz.

Starke Seilschaften

Die PR-Beraterin Gabriela Spiegelfeld, eine begabte Netzwerkerin, spielt dabei eine tragende Rolle. Gleich am Beginn des Berichts hält der Fachexperte der WKStA fest, aus diversen Auswertungen und Aussagen würde hervorgehen, dass „die öffentliche geäußerten Spekulationen bezüglich Gabriela Spiegelfeld, sie haben Spenden für die ÖVP gesammelt bzw. ‚gekeilt‘ und dazu Termine mit möglichen SpenderInnen organisiert, grundsätzlich zutreffend ist“.

In ausgewerteten E-Mails finden sich zahlreiche Hinweise auf Namen von potenziellen und tatsächlichen Spenderinnen und Spendern. Insgesamt erinnert das Vorgehen an professionelles Fundraising, das schon sehr früh begann, nämlich deutlich bevor Kurz Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner auch ganz offiziell die Parteiführung streitig machte.

Umgekehrt stellt sich auch die Frage, was sich die Spender für ihre nicht zu geringen finanziellen Beiträge erwarteten. Der Bauunternehmer und ÖVP-Großspender Klaus Ortner schrieb im November 2016 bezüglich einer Einladung zu einem Abendessen mit Sebastian Kurz im Hause Spiegelfeld in Wien-Döbling: „Auf jeden Fall bin ich an einem Gespräch mit Herrn BM. Kurz sehr interessiert und glaube auch zu einem regen Meinungsaustausch, einer Meinungsbildung und einer unbedingt notwendigen Unterstützung beitragen zu können.“