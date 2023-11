Die neue Welt des Kokains: Wie Europa zur Drogenküche kolumbianischer Gangs wird

März 2023. Am Landesgericht Korneuburg startet ein aufsehenerregendes Verfahren gegen vier Männer und eine Frau. Die – teils in Ostösterreich wohnhaften – Slowaken sollen in großem Stil und über Jahre hinweg Drogen geschmuggelt und verkauft haben. Von zumindest 50 Kilogramm Kokain und mehr als 150 Kilo Methamphetamin (vulgo: Crystal Meth) ist vor Gericht die Rede. Die Drogen sollen in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, aber auch in der Slowakei weiterverkauft worden sein. Bevorzugte Übergabeorte waren laut Anklage etwa Hotels in Wien oder Parkplätze. Ins Land kam das Suchtgift – so der Vorwurf – teilweise in extra umgebauten Fahrzeugen. Das Kokain dürfte zuvor über die Niederlande nach Europa gelangt sein. Ursprüngliches Herkunftsland: Kolumbien.

Es ist beileibe nicht die einzige große Drogen-Causa mit Österreich-Bezug, in der Kolumbien eine wichtige Rolle spielt. Das riesige Land ganz im Norden Südamerikas gilt als größter Kokain-Produzent der Welt. Zwei Drittel des begehrten, aber verbotenen weißen Pulvers, das in Europa in Umlauf gelangt, sollen aus Kolumbien stammen. Das hinterlässt auch hierzulande Spuren – unter anderem folgende: