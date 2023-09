Geheim-Studie zeigt, wie unzufrieden die Waldviertler sind

Zumindest ein Lob für die Politik ist in der Studie festgehalten: „Kulturangebot ist gut im Waldviertel, hier hat sich LH Pröll sehr eingesetzt.“ Der frühere Landeshauptmann Erwin Pröll war da allerdings bereits seit zweieinhalb Jahren nicht mehr im Amt. Nun muss sich die ÖVP-Landesspitze unter Johanna Mikl-Leitner mit der Unzufriedenheit der Waldviertler herumschlagen. „Viele Schulen haben zugesperrt, weil zu wenige Kinder da sind.“ „Kleinkindbetreuung wird kaum angeboten und ist sehr teuer, sodass es sich für Frauen nicht auszahlt, früh wieder arbeiten zu gehen.“ „Zu viele praktische ÄrztInnen, die in Pension gehen und nicht nachbesetzt werden.“ „Schließen von Ämtern, Infrastruktur, Abteilungen in Krankenhäusern.“ Und schließlich die für die Politik besonders bittere Erkenntnis: „Auf die öffentliche Seite kann man sich nicht verlassen, man muss sich in der Region selbst organisieren.“

Die „spontanen Assoziationen“ der Befragten, welche Karmasin in der Studie exemplarisch wiedergegeben hat, sprechen Bände: „Ich liebe das Waldviertel in seiner Unterentwickeltheit“ wird noch als positive Aussage gewertet. „Das Internet wird schneller, aber alles andere wird langsamer“ dann schon nicht mehr. Wobei auch gleich Schuldige für die Situation ausgemacht wurden: „Die Politik hat schon lange versagt, Bürgermeister ergreifen keine Initiative.“

Auch wenn 83 Prozent der Befragten angaben, mit ihrer persönlichen Lebenssituation im nördlichen Niederösterreich sehr zufrieden oder zufrieden zu sein, kann dieses Ergebnis nicht über die herbe Schelte für die Politik hinwegtäuschen. Jene, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten weggezogen sind, wurden ohnehin nicht befragt.

Ein großer Kritikpunkt ist der öffentliche Verkehr: „Von Eggenburg komme ich mit der Bahn leichter nach Rom als nach St. Pölten“, ließ eine der befragten Personen Karmasin wissen. Und: „Ich muss mein Leben der Franz-Josephs-Bahn unterordnen.“ 63 Prozent der Befragten wünschten sich einen Öffi-Ausbau – und ein Maßnahmenpaket des Landes für die positive Entwicklung der Region. Ein allfälliger Bau einer Waldviertel-Autobahn rangierte auf der Wunschliste der Befragten gerade einmal auf Rang sechs – hinter: „Wirtschaftsförderung für Betriebsansiedelungen für mehr Arbeitsplätze in der Region“, „Ansiedelungshilfe für Hausärzte und Fachärzte in der Region“, „Ausbau des Schienennetzes“, „Bessere Bildungsangebote“ und „Ausbau Kindergärten, Horte, Pflegeeinrichtungen“.

Die Kritik an den fehlenden Öffis ist nachvollziehbar und lässt sich auch mit Zahlen untermauern. Christian Gratzer, Sprecher des Verkehrsclubs Österreich, erklärt: „Ein Indikator für mangelnde Qualität des öffentlichen Verkehrs ist die Anzahl der Pkw pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Eine hohe Anzahl an Pkw im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist ein Zeichen von Mangel an öffentlichen Verkehrsverbindungen und Mangel an Nahversorgung sowie Infrastrukturen wie Ärzte, Post usw.“

Schlecht angebunden

Gemessen an diesem Indikator schneidet das Waldviertel katastrophal ab: Nirgendwo sonst in Österreich gibt es pro Kopf mehr Autos als in den vier Bezirken der

Region. In Waidhofen/Thaya kommen auf 1000 Einwohner 760 Autos, in Zwettl sind es 739, in Gmünd 723 und in Horn 716. Nur die Bezirke Krems und Krems-Land, die näher am Zentralraum St. Pölten liegen, haben Werte unter 700.

Ein zweiter Indikator für einen schwachen Öffiausbau ist der Faktor Zeit: Wer mit dem Auto schneller ans Ziel kommt, wird eher nicht auf Bus und Bahn umsteigen. Für Pendler ist besonders relevant, wie schnell sie überregionale Zentren wie Krems und St. Pölten erreichen können. Gut schaut es an Werktagen etwa von Waidhofen/Thaya nach Krems aus, da können die Busse einigermaßen mit den Autos mithalten. Anders nach St. Pölten: Autofahrer sind eine Dreiviertelstunde früher am Ziel. Wer ein Auto hat, wird es nützen.

Das Land dürfte sich das Negativ-Feedback zumindest teilweise zu Herzen genommen haben, wie auch der VCÖ anerkennt. Das Angebot sei verbessert worden, steigende Fahrgastzahlen seien die Folge. So fährt die Buslinie 170 (Krems – Zwettl – Gmünd) seit 2019 an Werktagen im Stundentakt und zählt inzwischen um rund 80 Prozent mehr Fahrgäste pro Werktag.“

Trotzdem gäbe es noch viel „Luft nach oben“, so Gratzer vom VCÖ.