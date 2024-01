Grazer FPÖ-Affäre: Nazi-Fundstücke und Erinnerungslücken

Lohr hatte auf seinem Computer auch die „Kampfschriften der obersten SA-Führung“ gespeichert. Begründet und herausgegeben wurde die Schrift von Obersturmbannführer Körbel, Chef der Abteilung Presse und Propaganda der Obersten SA-Führung. In Band 9 beschreiben damals hochrangige SA-Führer auf 174 Seiten ihre persönlichen Strategien und Methoden beim „Ringen um die Macht im Staate“. „Diese Bändchen sollen nicht nur eine geschliffene Waffe in der Hand jedes politischen Kämpfers sein, sondern auch Quell der Erkenntnis für jeden deutschen Volksgenossen.“ Da wird gegen die schwarz-rote Koalition ebenso gewettert wie gegen den „politischen Katholizismus“. „Sie alle verfolgten die nationalsozialistische Weltanschauung und ihre Träger mit dem gleichen verbissenen Haß, und in erster Linie waren die Vorkämpfer der Idee das Ziel jenes Terrors und der Verfolgung.“

Die SA-Männer sprachen von einer versuchten „brutalen Unterdrückung“ durch politische Gegner. Man „hatte uns zu rechtlosen Staatsbürgern zweiten Grades gestempelt, und auch das bürgerliche Spießertum, in dessen Augen wir so etwas wie Nationalbolschewiken waren, machte drei Kreuze hinter unsere Namen“, steht da. Die Nazis, unter deren Regime Millionen Menschen ermordet wurden und im Krieg starben, als Opfer also.

Auch von korrupten Medien ist die Rede, die unsachlich und unfair berichtet haben sollen. Sie seien von Eliten und Juden unterwandert. Die SA inszenierte sich als Kämpferin des kleinen, ungehörten Mannes. Der „Terror“ der herrschenden Eliten müsse gebrochen werden. Und man gab sich siegessicher, denn „Die Straße gehört uns“: „Unbeirrbar gingen wir unseren Weg. Kämpften weiter für ein neues Deutschland der Ehre und Freiheit.“

Machtergreifung

Auch die FPÖ ist gerade dabei, die Macht im Staate zu ergreifen – in allen Meinungsumfragen liegt sie stabil auf Platz eins. Lohr saß für diese Partei jahrelang im Grazer Gemeinderat, er war bis 2021 auch zehn Jahre lang stellvertretender Stadtparteiobmann und für die Prüfung von Finanzen im Klub verantwortlich. Nach Aufkommen der Finanzaffäre flog er schließlich hinaus. Mario Kunasek hat sich damals noch explizit gegen seinen Rauswurf gestellt, wie profil vorliegende Sitzungsprotokolle des Landesparteivorstandes von Anfang Oktober 2022 belegen: „Es gab den Ausschluss von GR Lohr, der aus dem GRK (Anm. Gemeinderatsklub) ausgeschlossen wurde. Das war aber nicht im Sinne der Partei. (…) Wir schließen aber niemanden auf einen Verdacht aus.“ Und so beschloss man, dass Lohr wieder in den Gemeinderatsklub aufgenommen werden sollte – die damalige Führung des Klubs weigerte sich. Das hatte postwendend Konsequenzen: Sie wurde von Landesparteichef Mario Kunasek und Bundesparteichef Herbert Kickl selbst aus der Partei geschmissen.