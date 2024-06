Großrazzia bei Benko, seiner Familie, Signa und deren (Ex-)Geschäftsführern

Kurz bevor das halbe Land in das Sommerloch verschwindet, hat es am Dienstag noch einen ordentlichen Tusch getan: In den Morgenstunden wurden in Innsbruck bei René Benko zu Hause in seiner Millionen-Villa, bei seiner Familie im Zweithaus und in den Büroräumlichkeiten der Signa Holding in Innsbruck Hausdurchsuchungen durchgeführt. Auch in Wien gab es Hausdurchsuchungen. Die Ermittler durchsuchten die Büros der insolventen Signa Prime und Signa Development in Wien. Auch bei den Signa-Holding-Ex-Geschäftsführern Christoph Stadlhuber und Markus Mühlberger sollen die Ermittler angeklopft haben, sowie beim Ex-Finanzvorstand Manuel Pirolt, der die größten und wichtigsten Immobilientöchter Signa Prime und Signa Development leitete. Er war die Nummer zwei hinter René Benko und hat sich erst vergangene Woche im aktuellen profil in einem großen Interview erklärt. Auch ein weiterer Ex-Geschäftsführer einer Immobilientochter war betroffen. Es waren Dutzende Beamte im Einsatz, sie nahmen Berge an Daten mit.

Das kam für die Beschuldigten übrigens zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Alle involvierten Anwälte waren offenbar gesammelt zum EM-Fußballspiel Österreich gegen Holland nach Berlin gepilgert und mussten deshalb von dort aus ihre Mandanten beraten.

"Folgendes kann ich bestätigen: Ja, es findet gerade eine Durchsuchung zwecks Sicherstellung von allfälligen Unterlagen zu den medial ohnehin bereits transportierten Vorwürfen vor Ort statt - Polizei und WKStA agieren sehr professionell und unser Mandant - wie mir die Behörden soeben bestätigt haben - wiederum kooperativ und konstruktiv", ließ René Benkos Anwalt Norbert Wess auf profil-Anfrage wissen.

"Ich bestätige, dass es bei Diplomingenieur Christoph Stadlhuber eine Hausdurchsuchung gab. Hat nichts zu verstecken oder zu verheimlichen. Er kooperiert und steht den Behörden zur Verfügung", sagt Anwalt Otto Dietrich.

Bei der Hausdurchsuchung in Pirolts Wohung in Wien sollen Handys, USB-Sticks und Tablets mitgenommen worden sein. Allein gegen Pirolt wird mittlerweile in fünf Fällen ermittelt.

Mehrere Anzeigen

Eine Bestätigung gab auch vonseiten der insolventen Signa Holding, die vom Sanierer Christoph Stapf abgewickelt wird: "Wir können bestätigen, dass heute eine Hausdurchsuchung in Räumlichkeiten der SIGNA Holding stattgefunden hat. Die Hausdurchsuchung wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angeordnet. Wie berichtet, hat der Masseverwalter gemeinsam mit dem Sachverständigen Deloitte bereits im Dezember die erforderlichen Datensicherungsmaßnahmen eingeleitet und arbeitet eng mit den Behörden zusammen", sagt ein Sprecher auf Nachfrage.